San Pedro: Benicio Aguilar fue convocado al seleccionado argentino M19 de rugby

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El jugador surgido de San Pedro integra el plantel nacional que se prepara para enfrentar a la Academia Nacional Italiana M19.

El deportista nacido en la ciudad de San Pedro, Benicio Aguilar, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby para integrar el seleccionado argentino M19, como parte del proceso de preparación para el calendario internacional de 2027. El jugador, que actualmente representa a Universitario de Rosario, atraviesa una etapa destacada en su desarrollo deportivo.

Benicio Aguilar integra la convocatoria de Los Pumitas M19 La convocatoria se enmarca en la planificación estratégica de la Unión Argentina de Rugby para acompañar el crecimiento de jugadores de distintos puntos del país y conformar el plantel que afrontará los importantes compromisos internacionales previstos para 2027.

Entre ellos se encuentran el Rugby Championship y el Mundial de la categoría, por lo que el cuerpo técnico puso en marcha una agenda de concentraciones y encuentros destinados a evaluar y preparar a los jóvenes seleccionados.

Aguilar logró ganarse un lugar en una nómina integrada por jugadores de distintos clubes y regiones, después de un extenso período de preparación y constancia. Actualmente, el sampedrino defiende los colores de Universitario de Rosario.

El seleccionado argentino se prepara en Casa Pumas Para esta etapa de trabajo, el cuerpo técnico nacional dividió al plantel en dos grupos de 27 jugadores cada uno. Los convocados se encuentran concentrados en Casa Pumas, el centro de alto rendimiento de la UAR ubicado en Ingeniero Maschwitz.

Durante la concentración, los jugadores trabajan sobre diferentes aspectos técnicos, tácticos y físicos, con el objetivo de avanzar en la preparación y continuar con el proceso de evaluación de cara a los próximos desafíos internacionales.

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La agenda incluye una experiencia especial para el seleccionado argentino M19: la visita de la Academia Nacional Italiana de Menores de 19 años, que permitirá desarrollar jornadas de entrenamiento y competencia ante un combinado europeo.

Argentina enfrentará a Italia este viernes en Hindú Club El primer punto destacado de esta concentración será el partido que el seleccionado argentino disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 11:30, frente a la Academia Nacional Italiana M19.

El encuentro se desarrollará en las instalaciones de Hindú Club, en Don Torcuato, y será parte de una agenda que contempla cuatro jornadas de entrenamientos conjuntos y partidos formales entre ambos equipos.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que el público podrá acercarse a presenciar el encuentro y acompañar a los jóvenes jugadores que forman parte del proceso de formación de los futuros seleccionados argentinos.