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San Pedro: Benicio Aguilar fue convocado al seleccionado argentino M19 de rugby

El jugador surgido de San Pedro integra el plantel nacional que se prepara para enfrentar a la Academia Nacional Italiana M19.

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16 de septiembre de 2026 a las 06:52 p. m.
Actualmente, el plantel se encuentra concentrado en Casa Pumas, el moderno centro de alto rendimiento de la UAR ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, donde ajusta los últimos detalles técnicos y tácticos.
Foto: Noti San Pedro

El deportista nacido en la ciudad de San Pedro, Benicio Aguilar, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby para integrar el seleccionado argentino M19, como parte del proceso de preparación para el calendario internacional de 2027. El jugador, que actualmente representa a Universitario de Rosario, atraviesa una etapa destacada en su desarrollo deportivo.

Benicio Aguilar integra la convocatoria de Los Pumitas M19

La convocatoria se enmarca en la planificación estratégica de la Unión Argentina de Rugby para acompañar el crecimiento de jugadores de distintos puntos del país y conformar el plantel que afrontará los importantes compromisos internacionales previstos para 2027.

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Entre ellos se encuentran el Rugby Championship y el Mundial de la categoría, por lo que el cuerpo técnico puso en marcha una agenda de concentraciones y encuentros destinados a evaluar y preparar a los jóvenes seleccionados.

Aguilar logró ganarse un lugar en una nómina integrada por jugadores de distintos clubes y regiones, después de un extenso período de preparación y constancia. Actualmente, el sampedrino defiende los colores de Universitario de Rosario.

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El seleccionado argentino se prepara en Casa Pumas

Para esta etapa de trabajo, el cuerpo técnico nacional dividió al plantel en dos grupos de 27 jugadores cada uno. Los convocados se encuentran concentrados en Casa Pumas, el centro de alto rendimiento de la UAR ubicado en Ingeniero Maschwitz.

Durante la concentración, los jugadores trabajan sobre diferentes aspectos técnicos, tácticos y físicos, con el objetivo de avanzar en la preparación y continuar con el proceso de evaluación de cara a los próximos desafíos internacionales.

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La agenda incluye una experiencia especial para el seleccionado argentino M19: la visita de la Academia Nacional Italiana de Menores de 19 años, que permitirá desarrollar jornadas de entrenamiento y competencia ante un combinado europeo.

Argentina enfrentará a Italia este viernes en Hindú Club

El primer punto destacado de esta concentración será el partido que el seleccionado argentino disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 11:30, frente a la Academia Nacional Italiana M19.

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El encuentro se desarrollará en las instalaciones de Hindú Club, en Don Torcuato, y será parte de una agenda que contempla cuatro jornadas de entrenamientos conjuntos y partidos formales entre ambos equipos.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que el público podrá acercarse a presenciar el encuentro y acompañar a los jóvenes jugadores que forman parte del proceso de formación de los futuros seleccionados argentinos.

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Para San Pedro, la convocatoria representa además una noticia destacada en materia deportiva, ya que Aguilar vuelve a quedar vinculado a una instancia nacional de alto nivel y continúa avanzando en su carrera dentro del rugby argentino.

DeporteSan PedroCiudadARGENTINO
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