> San Nicolás: UTA vuelve a negociar salarios y crece la tensión por un posible paro de colectivos

San Nicolás

La UTA retomará la negociación salarial con la Fatap este jueves. El paro en el interior sigue suspendido, aunque podría concretarse si no hay acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volverá a negociar salarios con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) este jueves 20 de agosto. El paro previsto para el viernes pasado quedó suspendido a la espera de una propuesta empresaria, pero la posibilidad de una medida de fuerza continúa vigente en todo el interior, incluyendo la ciudad de San Nicolás.

UTA y Fatap vuelven a reunirse por los salarios La audiencia paritaria fue convocada para el mediodía del jueves por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El encuentro será clave para determinar si las partes logran avanzar en un acuerdo que permita recomponer los ingresos de los choferes del transporte urbano y de media distancia del interior.

La UTA había anunciado un paro para el viernes pasado, pero decidió suspenderlo luego de que la Fatap manifestara su intención de realizar un ofrecimiento. La entidad empresaria, además, convocó a las jurisdicciones provinciales y municipales para intentar reunir una respuesta frente al reclamo sindical.

De esta manera, la medida de fuerza no fue levantada definitivamente, sino que quedó postergada a la espera de los resultados de la nueva audiencia. La situación alcanza al transporte público de distintas ciudades del interior, entre ellas San Nicolás.

El paro de colectivos todavía puede concretarse Si el encuentro del jueves termina sin una propuesta que satisfaga a la organización sindical, la UTA podría retomar el anuncio de paro a partir del viernes 21 de agosto. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo cuenta con una herramienta para evitar que la medida se concrete de inmediato.

Se trata de la conciliación obligatoria, que podría ser dictada ante un escenario de conflicto. El mecanismo obliga a las partes a suspender las medidas de fuerza y continuar con las negociaciones durante el período establecido por la autoridad laboral.

La conciliación tiene una duración inicial de 15 días hábiles y puede ser prorrogada una única vez por otros cinco días. De aplicarse este mecanismo, el conflicto podría quedar postergado hasta mediados de septiembre, aun cuando no se alcance previamente un acuerdo salarial.

El reclamo salarial de los choferes del interior El principal planteo de la UTA es que los trabajadores del interior reciban una recomposición similar a la acordada para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a fines de julio.

En aquella negociación se estableció un salario mínimo de $1.645.721,36 para julio. El monto ascendió a $1.676.990,06 en agosto y llegará a $1.707.175,88 en septiembre, de acuerdo con el esquema acordado entre el gremio y las empresas del AMBA.

Desde la UTA sostienen que la negociación paritaria del interior lleva más de 90 días sin un acuerdo y calificaron como “insostenible” la situación de los trabajadores. El gremio cuestionó que las empresas continúen planteando dificultades vinculadas con los costos, el financiamiento, las tarifas y las decisiones de los gobiernos provinciales y municipales sin presentar una propuesta salarial concreta.