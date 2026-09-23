San Nicolás tendrá una charla abierta y gratuita sobre prevención del suicidio

> San Nicolás tendrá una charla abierta y gratuita sobre prevención del suicidio

San Nicolás

La actividad será este sábado 26 de septiembre a las 19 en Urquiza 32 y estará a cargo de la psicóloga Rosana Lorenzetti.

Este sábado 26 de septiembre a las 19, la ciudad de San Nicolás será escenario de una charla abierta y gratuita sobre prevención del suicidio. La propuesta busca generar un espacio de información, escucha y acompañamiento sobre una problemática sensible, con la participación de la licenciada en Psicología Rosana Lorenzetti.

Charla sobre prevención del suicidio en San Nicolás El encuentro se desarrollará en el auditorio ubicado en la planta alta de Urquiza 32, con acceso por escalera, y estará a cargo de Rosana Lorenzetti, licenciada en Psicología.

La actividad está dirigida a toda la comunidad y tendrá como eje la prevención del suicidio, la importancia de reconocer situaciones de sufrimiento y la necesidad de fortalecer los espacios de escucha y acompañamiento.

La propuesta busca acercar herramientas e información que permitan abordar esta problemática desde una perspectiva de prevención, promoviendo también la conversación y la búsqueda de ayuda ante situaciones que puedan requerir acompañamiento.

La participación será libre y gratuita La actividad es organizada por la Fundación El Valor de Vivir, con la colaboración de Casalab Coworking. El acceso será libre y gratuito, por lo que no será necesario abonar una entrada para participar.

Desde la organización invitaron además a quienes puedan hacerlo a colaborar voluntariamente con un alimento no perecedero, que podrá ser entregado durante el encuentro.

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La iniciativa apunta a que vecinos de San Nicolás y de la zona puedan acercarse a un espacio de reflexión e intercambio sobre la prevención del suicidio y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos de sufrimiento.

Septiembre suma actividades sobre salud mental La charla se incorpora a una serie de propuestas que durante septiembre se vienen desarrollando en San Nicolás en torno a la prevención del suicidio y la salud mental.

Entre ellas, durante este mes se realizó un taller abierto en barrio Suizo, donde profesionales abordaron distintos aspectos relacionados con la problemática, entre ellos los mitos existentes, las señales de alerta y las formas de acompañar a personas que atraviesan situaciones de sufrimiento.

En este contexto, la nueva actividad del sábado busca ampliar el acceso a información y generar otro espacio comunitario para hablar sobre prevención, escucha y acompañamiento.