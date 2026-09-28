> San Nicolás: Somisa busca asegurar el primer lugar y avanzar a la Tercera Ronda del Regional Amateur

San Nicolás

El equipo nicoleño recibe esta noche a Racing de Pergamino por la Zona 7 de la Región Pampeana Norte. Un triunfo le permitirá asegurarse el primer puesto y avanzar directamente a la Tercera Ronda.

En la ciudad de San Nicolás, Somisa afrontará esta noche un partido decisivo por el Torneo Regional Federal Amateur. Desde las 20, recibirá a Racing de Pergamino con la posibilidad de asegurar el primer puesto de la Zona 7 y obtener el pasaje directo a la Tercera Ronda, a falta de una fecha para el cierre de la fase.

Somisa recibe a Racing de Pergamino por el Regional Amateur El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio de Somisa y tendrá como árbitro al casildense Nahuel Franco. El conjunto dirigido por Emanuel Ojeda llega como líder de la zona con ocho puntos, producto de cuatro partidos disputados.

Por detrás aparece Paraná, que ya completó cinco presentaciones y suma siete unidades. Racing de Pergamino ocupa el tercer lugar con seis puntos, mientras que Juventud de Pergamino cierra la clasificación con dos unidades y ya no tiene posibilidades de avanzar.

La importancia del partido para Somisa está directamente relacionada con la posibilidad de cerrar la clasificación esta misma noche. Una victoria le permitirá alcanzar los 11 puntos y garantizarse el primer lugar del grupo, sin depender del resultado de la última jornada.

Qué necesita Somisa para clasificar a la Tercera Ronda Si el conjunto nicoleño consigue quedarse con los tres puntos, asegurará el primer puesto de la Zona 7 y accederá directamente a la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

En ese escenario, la definición por el segundo lugar quedará en manos de Paraná y Racing de Pergamino. El equipo que termine segundo tendrá que disputar la Segunda Ronda para continuar en carrera por uno de los cuatro ascensos que otorga el certamen al Federal A.

El panorama será diferente si Racing logra imponerse esta noche. Una victoria le permitiría llegar a nueve puntos y quedar como nuevo líder, aunque con la posibilidad de definir su clasificación en la última fecha.

En caso de empate, Somisa continuará en la cima con nueve unidades, mientras que Paraná quedará segundo y Racing tercero, ambos con siete puntos. En ese escenario, la diferencia de goles y los tantos convertidos serán factores relevantes para determinar las posiciones.

La última fecha definirá los clasificados de la Zona 7 La sexta y última jornada de la zona se disputará durante el fin de semana del 4 de octubre. En Pergamino, Juventud recibirá a Somisa, mientras que en el estadio Manuel Lasanta, Paraná se enfrentará con Racing de Pergamino.

La Zona 7 de la Región Pampeana Norte tiene una particularidad: al estar integrada por cuatro equipos, el primero de la clasificación avanzará directamente a la Tercera Ronda del Regional Amateur, mientras que el segundo accederá a la Segunda Ronda.