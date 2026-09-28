San Nicolás: Cabaleyro se sienta en el banquillo, comienza el juicio por coacción y extorsión

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San Nicolás

El dirigente de Camioneros San Nicolás será juzgado desde hoy por el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 por el bloqueo a Rey Distribución ocurrido en febrero de 2021. El debate tendrá nueve jornadas y contará con la declaración de cerca de 80 testigos.

28 de septiembre de 2026 a las 09:53 a. m.

28 de septiembre de 2026 a las 09:53 a. m.

Maximiliano Cabaleyro comenzará a ser juzgado este lunes por el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 de San Nicolás por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión, a raíz de los hechos ocurridos en febrero de 2021 en la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro. En el mismo debate serán juzgados otros seis imputados.

Comienza el juicio contra Cabaleyro por el bloqueo a Rey Distribución El proceso judicial se extenderá durante nueve jornadas y prevé la declaración de alrededor de 80 testigos. Entre ellos se encuentran efectivos policiales que participaron de los operativos realizados durante el bloqueo, integrantes de la familia Rey, propietarios de la distribuidora, vecinos y testigos presenciales.

También fueron convocados funcionarios contables del Sindicato de Camioneros y peritos grafólogos, entre otros testigos que deberán aportar elementos vinculados con los hechos investigados.

La causa se inició a partir de la denuncia de los propietarios de Rey Distribución, quienes señalaron que durante el conflicto recibieron pedidos de dinero para poder continuar con la actividad comercial. La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro.

Cabaleyro llega al debate después de más de cuatro años detenido Cabaleyro fue detenido el 8 de abril de 2022 y permaneció inicialmente alojado en la sede de la DDI de San Nicolás durante 74 días, a la espera de una vacante en el sistema penitenciario. El 21 de junio de ese año fue trasladado a la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás.

En junio de 2023, la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires le otorgó el beneficio del arresto domiciliario. La medida comenzó a cumplirse el 2 de julio de ese año y desde entonces el dirigente sindical permanece bajo control mediante una tobillera electrónica de geolocalización.

Cabaleyro llega al juicio 1.634 días después de su detención. Su defensa estará a cargo del abogado Mauricio Gugger.

En la causa también estuvo imputado Fernando Espíndola, quien no participará del debate oral. El dirigente optó por un juicio abreviado y acordó que, en caso de ser declarado culpable, la pena máxima sea de seis años de prisión.

Seis exempleados también serán juzgados Además de Cabaleyro, el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 juzgará a seis exempleados de Rey Distribución: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez.

Los seis están imputados principalmente por turbación de la posesión en concurso con coacción. Según la acusación, habrían actuado de manera coordinada durante las protestas de febrero de 2021 para impedir el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y personal de la distribuidora.

La parte acusadora sostiene que esas acciones excedieron el ejercicio del derecho de huelga y configuraron conductas delictivas. Los exempleados serán asistidos por el abogado Gabriel Ruiz.

Como particular damnificada interviene Florencia Arietto, quien representa a la empresa y acompaña la acusación junto con la fiscalía. Arietto integra además el Movimiento Empresario Anti Bloqueo, organización que interviene en conflictos vinculados con bloqueos sindicales.