San Nicolás: se agotaron las vacunas contra el dengue en el Hospital San Felipe y no hay fecha de reposición

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San Nicolás

El Hospital San Felipe se quedó sin vacunas contra el dengue y todavía no hay precisiones sobre una nueva partida. La segunda dosis ya no se aplica gratuitamente.

El aumento de las lluvias y la mayor presencia de mosquitos en el marco del fenómeno climático de El Niño generan preocupación por la posible propagación del dengue. En ese contexto, el Hospital San Felipe de San Nicolás agotó las dosis disponibles de la vacuna y, por el momento, no hay certezas sobre cuándo se repondrá el stock.

Se terminó el stock de vacunas contra el dengue en San Nicolás Las últimas dosis disponibles de la vacuna contra el dengue se aplicaron este lunes en el Hospital San Felipe. De esta manera, el establecimiento sanitario se quedó sin unidades para continuar con la campaña de inmunización destinada a personas de entre 15 y 59 años, que se realiza de manera gratuita en la provincia de Buenos Aires.

La situación genera preocupación debido al escenario epidemiológico y climático que se proyecta para los próximos meses. Fuentes consultadas por el diario EL NORTE advirtieron que todavía no existe información concreta sobre la llegada de una nueva partida de vacunas.

"Se terminaron las dosis y no sabemos si van a volver a traer, porque Nación no quiere comprar más vacunas y Provincia estaba enviando, pero todavía no hay confirmación sobre una nueva partida", señalaron fuentes vinculadas al sistema sanitario.

La falta de disponibilidad representa una dificultad para quienes todavía no iniciaron el esquema de vacunación y buscan acceder a la protección gratuita que ofrece la campaña provincial.

La segunda dosis contra el dengue deberá comprarse en farmacias Otro de los cambios que impacta sobre la campaña de vacunación es la reducción de la cobertura gratuita. Según indicaron fuentes consultadas, actualmente se está priorizando la aplicación de las primeras dosis disponibles, mientras que la segunda ya no estaría contemplada dentro de la cobertura sin costo.

Hasta el momento, las personas que accedían a la inmunización podían completar el esquema de dos aplicaciones, con un intervalo de 90 días entre ambas. Sin embargo, desde Provincia se habría informado a las regiones sanitarias que las dosis disponibles se destinarán a quienes todavía no recibieron ninguna aplicación.

"Desde Provincia informaron a nuestra Región Sanitaria que se colocan todas las vacunas que haya como primera dosis, mientras que la segunda dosis, a los 90 días, ya no será aplicada de manera gratuita como venía siendo, sino que la persona deberá comprarla de forma particular en la farmacia", explicaron.

La modificación implica que quienes reciban la primera aplicación deberán afrontar el costo de la segunda dosis para completar el esquema recomendado. Esta situación puede convertirse en un obstáculo económico para quienes no tienen posibilidades de adquirirla de manera particular.

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Cabe recordar que el dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El insecto adquiere el virus al alimentarse de la sangre de una persona infectada y posteriormente puede transmitirlo a otras personas. No existe transmisión directa de persona a persona.

El fenómeno de El Niño aumenta la preocupación por el dengue La falta de vacunas disponibles se produce en un momento en el que las condiciones climáticas podrían favorecer la proliferación de mosquitos. De acuerdo con las proyecciones técnicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una probabilidad del 100% de permanencia de la fase cálida de El Niño durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2026.

Este fenómeno puede provocar un incremento en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones, además de generar condiciones ambientales favorables para la reproducción de distintas especies de mosquitos.

Días atrás, Gastón Canevaro, referente del área municipal de Control de Vectores, había advertido sobre los riesgos sanitarios asociados al aumento de las lluvias y la posibilidad de que se incrementen los casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos.

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El especialista explicó que las precipitaciones más frecuentes pueden generar inundaciones y anegamientos, además de favorecer la acumulación de agua en distintos sectores urbanos y rurales. Estos escenarios facilitan la aparición de criaderos y aumentan la actividad biológica de los mosquitos durante los meses de temperaturas elevadas.

Entre las enfermedades que pueden verse favorecidas por estas condiciones mencionó el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y distintas encefalitis virales.

Mientras se aguarda información sobre una eventual reposición de las vacunas en el Hospital San Felipe, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de sostener las medidas de prevención. Eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar patios, renovar el agua de bebederos y utilizar repelente son acciones fundamentales para reducir la presencia del mosquito y prevenir la transmisión del dengue.