> San Nicolás: Regatas recibe a Ferro por la Liga Nacional Femenina de basquetbol

San Nicolás

El equipo nicoleño jugará este viernes desde las 20.30 en La Ribera ante el bicampeón vigente. Anna Giorgio debutará como refuerzo en el conjunto dirigido por Jorge Acosta.

Regatas San Nicolás afrontará este viernes un nuevo compromiso por la Liga Nacional Femenina de básquet. Desde las 20.30, el conjunto dirigido por Jorge Acosta recibirá a Ferrocarril Oeste en La Ribera, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita mejorar su posición en la Zona B del torneo Apertura.

Regatas busca recuperarse ante el bicampeón Ferro El equipo nicoleño tendrá un desafío exigente frente al último bicampeón de la competencia, que atraviesa una campaña irregular en esta primera etapa del certamen, aunque cuenta con un plantel de jerarquía.

Regatas llega al encuentro con apenas una victoria en ocho presentaciones y necesita sumar para salir de los últimos puestos de la tabla. En el enfrentamiento disputado el 22 de octubre en Capital Federal, Ferro se impuso con contundencia por 91 a 49.

Anna Giorgio tendrá su debut en Regatas Una de las novedades para el partido de este viernes será la presentación de Anna Giorgio. La jugadora entrerriana, con antecedentes en la categoría, se incorporó recientemente al plantel y tendrá su primera oportunidad de vestir la camiseta de Regatas.

Su llegada representa una alternativa para el equipo de Jorge Acosta, que buscará aprovechar la localía y mejorar su rendimiento frente a uno de los rivales más importantes del torneo.

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Ferro llega tras una contundente victoria en Rosario El conjunto de Caballito llegará a San Nicolás luego de conseguir un amplio triunfo como visitante. Anoche, antes de su presentación frente a Regatas, derrotó por 92 a 47 a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

En Ferro se destacaron Castillo, con 18 puntos; Ferreira, con 13; Fausto, con 11; y García, con 10. En el equipo rosarino, Boullon aportó 12 unidades y Castillo sumó otras 10.