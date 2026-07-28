San Nicolás: Programa MESA, continúa suspendida la entrega de módulos alimentarios para 14.000 familias

San Nicolás

A casi tres meses de la suspensión del programa MESA, la Provincia no confirmó su continuidad y persisten deudas con proveedores por entregas realizadas.

La distribución de los módulos alimentarios del programa MESA continúa paralizada en la ciudad de San Nicolás y, a casi tres meses de su suspensión, todavía no existen precisiones sobre una posible reanudación. La situación mantiene sin este refuerzo alimentario a unas 14.000 familias de estudiantes de escuelas públicas, mientras permanecen pendientes pagos a proveedores.

Sin novedades sobre el regreso del programa MESA Desde el Consejo Escolar de San Nicolás confirmaron que no recibieron ninguna comunicación oficial sobre la eventual reactivación del programa impulsado por la Provincia de Buenos Aires. Además, advirtieron que la incertidumbre también alcanza a la situación financiera del sistema.

"No tenemos novedades y no creo que lo continúen; es más, le deben a los proveedores aún de Provincia", señalaron desde el organismo, donde también indicaron que continúan impagos los montos correspondientes a las entregas efectuadas durante abril.

La falta de definiciones genera preocupación entre las familias beneficiarias y los establecimientos educativos, ya que el programa representaba un complemento alimentario para miles de estudiantes del distrito.

Qué era el programa MESA y por qué fue suspendido El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) fue creado por el Gobierno bonaerense durante la pandemia de Covid-19 con el objetivo de reforzar la asistencia alimentaria destinada a alumnos de jardines y escuelas públicas.

Cada mes, las familias retiraban un módulo con alimentos no perecederos que incluía productos esenciales como arroz, fideos, aceite, leche, legumbres, puré de tomate y otros artículos de primera necesidad.

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El programa funcionaba de manera complementaria al Servicio Alimentario Escolar (SAE), encargado de garantizar el funcionamiento de los comedores escolares en toda la provincia.

En mayo, la administración provincial resolvió suspender el programa por un plazo inicial de 90 días para concentrar los recursos disponibles en el financiamiento del SAE. La medida fue justificada por la reducción de las transferencias de fondos nacionales, lo que obligó a reorganizar la política alimentaria escolar.

La Provincia busca cancelar deudas, pero no define la continuidad Mientras la distribución de módulos continúa interrumpida, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense autorizó a municipios y consejos escolares a utilizar excedentes del Servicio Alimentario Escolar para cancelar deudas pendientes con proveedores del programa MESA.

La medida, establecida mediante la Resolución 1573, permite destinar saldos no ejecutados del SAE —correspondientes exclusivamente al rubro alimentos— al pago de obligaciones generadas principalmente durante marzo y abril de 2026, siempre con autorización de la Dirección del Sistema Alimentario Escolar.