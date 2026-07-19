San Nicolás: Multas de hasta $5,2 millones, el proyecto para proteger el Ecoparque avanza en el Concejo

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San Nicolás

El Ejecutivo de San Nicolás impulsa un nuevo marco regulatorio para el Ecoparque con fuertes sanciones económicas y ambientales para quienes incumplan las normas de conservación.

El Departamento Ejecutivo Municipal de San Nicolás presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer un régimen integral para la conservación y el uso sustentable del Ecoparque. La iniciativa, que comenzará a ser tratada por el Concejo Deliberante, contempla un amplio esquema de prohibiciones y multas que podrían alcanzar los 5,2 millones de pesos para quienes infrinjan las futuras disposiciones.

Un nuevo marco regulatorio para preservar el Ecoparque El proyecto de ordenanza tiene como objetivo crear un régimen jurídico integral destinado a la conservación, el manejo, el ordenamiento territorial y el uso sustentable del área natural protegida conocida como Ecoparque San Nicolás. La propuesta forma parte del denominado Plan de Conservación del Bosque Nativo y también incorpora una instancia de participación ciudadana para que vecinos, organizaciones e instituciones puedan presentar observaciones, aportes y sugerencias antes de la aprobación definitiva.

La iniciativa ya fue enviada al Concejo Deliberante y adquirirá estado parlamentario durante la próxima sesión ordinaria. A partir de allí comenzará el debate legislativo para definir el alcance de una normativa considerada estratégica para la preservación ambiental del distrito.

Qué actividades estarán prohibidas en el área protegida Entre los principales puntos del proyecto figura un listado de acciones que quedarán expresamente prohibidas dentro del Ecoparque y sus zonas aledañas.

La normativa impedirá la caza en cualquiera de sus modalidades, la introducción o liberación de especies exóticas invasoras, el abandono o disposición final de residuos y el desarrollo de actividades contaminantes o potencialmente contaminantes.

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También quedarán prohibidos los desmontes sin autorización, la circulación de vehículos fuera de los sectores habilitados, los loteos, urbanizaciones o subdivisiones incompatibles con el carácter del área protegida y toda actividad extractiva o industrial que pueda afectar los objetivos de conservación del espacio natural.

Multas millonarias y otras sanciones para quienes incumplan El capítulo sancionatorio del proyecto prevé multas económicas que oscilarán entre 50 y 500 módulos municipales. Actualmente, cada módulo tiene un valor de 10.483,24 pesos, por lo que las sanciones irán desde 524.162 pesos para las infracciones de menor gravedad hasta 5.241.620 pesos para los incumplimientos más severos.

Además de las multas, la futura ordenanza contempla apercibimientos, suspensión de permisos o autorizaciones, clausuras preventivas o definitivas, obligación de recomposición ambiental e inhabilitaciones para desarrollar actividades dentro del Ecoparque.