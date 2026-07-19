San Nicolás: Más de 1.000 chicos participarán de una nueva edición de la Colonia de Robótica

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San Nicolás

La propuesta gratuita de Revolución Digital comienza este lunes en la UTN en San Nicolás con dos niveles de aprendizaje para niños y jóvenes de 7 a 15 años.

El Municipio de San Nicolás pondrá en marcha este lunes una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta gratuita destinada a niños y adolescentes de entre 7 y 15 años. La iniciativa, impulsada por Revolución Digital, contará con dos niveles de formación y reunirá a más de 1.000 participantes durante el receso invernal.

La Colonia de Robótica comienza este lunes en la UTN Las actividades se desarrollarán entre el 20 y el 30 de julio en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en la intersección de avenida Falcón y Colón. Durante ese período, los participantes asistirán a cuatro encuentros diseñados para acercarlos al mundo de la tecnología, la programación y la robótica de una manera didáctica y entretenida.

La propuesta, organizada por el programa Revolución Digital, continúa consolidándose como una de las actividades educativas más convocantes de las vacaciones de invierno. En esta edición, la organización decidió incorporar dos niveles de aprendizaje para responder al crecimiento de la iniciativa y permitir que quienes ya participaron anteriormente puedan seguir profundizando sus conocimientos.

Dos niveles para aprender robótica según la experiencia La Colonia de Robótica 1.0 está orientada a chicos de entre 7 y 13 años que desean dar sus primeros pasos en esta disciplina, mientras que la Colonia de Robótica 2.0 fue diseñada para participantes de 9 a 15 años que ya cuentan con experiencia previa y buscan enfrentar desafíos más complejos.

En el nivel inicial, los alumnos construirán y programarán siete robots diferentes. En tanto, quienes integren el nivel avanzado trabajarán sobre cuatro proyectos especialmente diseñados para desarrollar habilidades técnicas más exigentes.

Desde Revolución Digital explicaron que la incorporación de un segundo nivel responde a que más de 1.800 chicos ya participaron de las ediciones anteriores, lo que permitió generar una continuidad en el proceso de aprendizaje.

Programación, creatividad y trabajo en equipo durante las vacaciones Las clases tendrán una frecuencia de dos jornadas semanales de dos horas cada una. A través del juego y el aprendizaje colaborativo, los participantes desarrollarán competencias vinculadas a la programación por bloques, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo.

Para las actividades se utilizan kits de robótica que incluyen piezas de construcción tipo Rasti y sensores térmicos y de movimiento, con los cuales los chicos crean y programan distintos proyectos, como puentes levadizos, vehículos, grúas y otros mecanismos automatizados.

Desde la organización señalaron además que durante los días previos se trabajó en la conformación de los grupos y la confirmación de los inscriptos. A medida que algunas familias desistieron de participar, se fueron asignando nuevas vacantes para que la mayor cantidad posible de chicos pudiera acceder a la experiencia.