San Nicolás: la morosidad creció entre los comerciantes y ya supera los $4.154 millones

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San Nicolás

Los datos del Banco Central muestran que 539 monotributistas y autónomos vinculados al comercio registran deudas atrasadas. El monto impago aumentó casi un 7% en septiembre.

El endeudamiento y las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras volvieron a mostrar señales de deterioro entre los comerciantes de San Nicolás. Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 539 monotributistas y autónomos acumulaban compromisos atrasados por $4.154 millones durante septiembre de 2026.

Más comerciantes con dificultades para pagar sus deudas Los datos oficiales correspondientes al noveno mes del año reflejan un nuevo incremento de la morosidad, en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la actividad económica.

De los 2.499 monotributistas y autónomos identificados en el relevamiento, 539 se encontraban en situación de mora. La cifra representa el 21,57% del total de los deudores registrados, frente al 21,23% que se había contabilizado durante agosto.

La comparación mensual muestra que, aunque la cantidad total de personas endeudadas prácticamente no tuvo modificaciones, los casos con atrasos aumentaron. En agosto eran 530 los deudores en esa condición, mientras que en septiembre se sumaron nueve casos.

De esta manera, más de uno de cada cinco trabajadores independientes vinculados a la actividad comercial de San Nicolás presentaba dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

El incremento también se observa al analizar los montos. La deuda total del segmento pasó de $18.043 millones en agosto a $18.159 millones en septiembre, una suba de $116 millones. Sin embargo, las obligaciones atrasadas crecieron de $3.884 millones a $4.154 millones, lo que representa un aumento del 6,95%.

Aumentó el monto promedio de las deudas impagas Otro de los indicadores que permite dimensionar el deterioro de la situación es el promedio de deuda acumulada por cada persona que registra atrasos.

En agosto, las obligaciones impagas promediaban los $7,33 millones por deudor, mientras que en septiembre esa cifra trepó a $7,71 millones. Esto representa un incremento aproximado de $380.000 en apenas un mes.

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En cambio, si se considera al conjunto de los 2.499 monotributistas y autónomos relevados, el promedio de endeudamiento se mantuvo relativamente estable. Pasó de $7,23 millones a $7,27 millones entre ambos períodos.

La diferencia entre ambos indicadores permite observar que el crecimiento de la deuda no se distribuye de manera uniforme. Mientras el endeudamiento general tuvo una variación moderada, las obligaciones que presentan atrasos aumentaron a un ritmo considerablemente mayor.

Además, el monto en mora representaba en septiembre el 22,88% de toda la deuda registrada para este segmento, frente al 21,53% de agosto. La diferencia evidencia una mayor participación de los compromisos impagos dentro del endeudamiento total.

Qué deudas contempla el informe del Banco Central La información surge de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, un registro que reúne datos sobre los compromisos financieros de personas y empresas con distintas entidades del sistema crediticio.

El relevamiento incluye obligaciones contraídas con bancos públicos y privados, neobancos, empresas fintech, emisoras de tarjetas de crédito no bancarias y compañías financieras. También contempla préstamos personales, financiamiento en cuotas, mutuales y cooperativas, entre otras fuentes de crédito.

Las categorías de mora consideradas corresponden a las situaciones 3, 4 y 5 de la clasificación del sistema financiero, que identifican distintos niveles de incumplimiento en el pago de las obligaciones.