San Nicolás: La Casita de Don Orione fue distinguida por sus diez años de trabajo solidario

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San Nicolás

El Honorable Concejo Deliberante entregó una Mención Especial a la institución por su labor de acompañamiento, contención e inclusión de personas en situación de calle y vulnerabilidad social.

14 de noviembre de 2026 a las 11:42 a. m.

14 de noviembre de 2026 a las 11:42 a. m.

La Casita de Don Orione recibió una Mención Especial del Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás, en el marco de su décimo aniversario. El reconocimiento destacó una década de trabajo comunitario dedicado a acompañar, contener y brindar asistencia a personas en situación de calle y vulnerabilidad social.

Diez años de compromiso con las personas más vulnerables Desde hace una década, La Casita de Don Orione desarrolla una tarea social basada en la solidaridad, la escucha y el respeto por la dignidad humana. Su trabajo está orientado especialmente a personas adultas que atraviesan situaciones difíciles y necesitan asistencia, contención y acompañamiento integral.

A lo largo de estos años, la institución se convirtió en un espacio de referencia para quienes encuentran allí un lugar de puertas abiertas, donde recibir ayuda y ser escuchados sin distinciones.

El mensaje del padre Matías durante la sesión Durante el tratamiento de la distinción en el Concejo Deliberante, el padre Matías puso el acento en la importancia de recibir a todas las personas, más allá de sus historias personales o circunstancias.

" No nos detenemos en sus antecedentes penales ni en su condición social", expresó el sacerdote, al explicar que la prioridad de la institución es escuchar y acompañar a quienes necesitan ayuda.

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En ese sentido, dejó una reflexión sobre el espíritu que guía el trabajo cotidiano de La Casita: "La única medida de Jesús es amar". También remarcó que las puertas del espacio permanecen abiertas para todos, sin moralismos ni prejuicios.

Un reconocimiento a una década de trabajo solidario La Mención Especial otorgada por el cuerpo legislativo representa un reconocimiento a los diez años de compromiso social de la institución y a la tarea de todas las personas que sostienen diariamente este espacio comunitario.