San Nicolás: el clásico entre Belgrano y Somisa abre una nueva fecha del Prefederal de basquetbol

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San Nicolás

Los dos equipos ya aseguraron su clasificación a los cuartos de final y su lugar en la Liga Federal 2027. Se enfrentarán este viernes desde las 21.15 en el Fortunato Bonelli.

La fase regular del Prefederal Bonaerense comienza a transitar su tramo final y tendrá este viernes uno de sus partidos destacados en San Nicolás. Belgrano y Somisa se medirán desde las 21.15 en el estadio Fortunato Bonelli, en un clásico que encontrará a ambos equipos con los objetivos principales cumplidos: la clasificación a los cuartos de final y el boleto asegurado para la Liga Federal 2027.

Belgrano y Somisa, un clásico con la clasificación asegurada El encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo D tendrá como protagonistas a dos de los principales animadores de la zona. Somisa llega como líder e invicto, con 18 puntos, producto de nueve victorias en igual cantidad de presentaciones.

El conjunto somisero ya tiene garantizado el primer puesto y afrontará el compromiso sin la presión de defender su ubicación en la tabla. De todos modos, buscará prolongar su racha positiva y sostener el rendimiento que lo convirtió en el equipo más regular del grupo.

Belgrano, por su parte, ocupa el segundo lugar con 16 unidades, luego de conseguir siete triunfos y sufrir dos derrotas. También tiene asegurada su participación en los cuartos de final y en la próxima edición de la Liga Federal.

Los árbitros designados para el clásico serán Ignacio Petroni y Maximiliano Arribas.

Los otros equipos de la región jugarán durante el fin de semana La actividad para los representantes de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás (ABSN) continuará durante el sábado y el domingo, con compromisos importantes para definir sus posiciones en la fase regular.

Por el Grupo B, Riberas visitará el sábado a Estudiantes de La Plata, desde las 21.00. El equipo de Villa Constitución buscará sumar fuera de casa en una zona que tiene a Estudiantes y Atenas de La Plata ya clasificados a la Liga Federal.

El domingo será el turno de Sacachispas, que recibirá a Atenas desde las 20.30, mientras que en el Grupo C se disputará un enfrentamiento regional de importancia: Defensores y Los Andes se medirán en Villa Ramallo a partir de las 19.30.

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Este último cruce tendrá especial relevancia para las aspiraciones de ambos conjuntos, que todavía buscan mejorar su ubicación de cara a la siguiente instancia.

Cómo se definirán los clasificados y los cruces del Prefederal El reglamento del certamen establece que los dos primeros de cada grupo accederán directamente a los cuartos de final y obtendrán una plaza para la Liga Federal 2027.

Los cuatro ganadores de esa instancia avanzarán a la definición por el campeonato, que se resolverá mediante un Final Four previsto para el 12 y 13 de diciembre, en una sede que todavía debe determinarse.

Los cuartos de final se jugarán en series al mejor de tres partidos, con encuentros programados para el 21 y el 28 de noviembre, con un eventual tercer juego el 29. Los cruces serán entre el primero del Grupo A y el segundo del B, el segundo del A frente al primero del B, el primero del C contra el segundo del D y el primero del D ante el segundo del C.

Por otro lado, los equipos que finalicen entre el tercer y el sexto puesto tendrán una segunda oportunidad mediante una instancia de reclasificación. Allí se disputarán dos rondas de eliminación directa, con cuatro plazas adicionales para la Liga Federal 2027.