> San Nicolás: Ex alumnos del Colegio Nacional impulsan una campaña para renovar las aulas

San Nicolás

La iniciativa busca reunir pintura, pinceles y rodillos para mejorar las instalaciones de la actual Escuela Secundaria Nº 9. La convocatoria está abierta a todas las generaciones.

Un grupo de ex alumnos del histórico Colegio Nacional de San Nicolás puso en marcha una campaña solidaria para colaborar con el mejoramiento de las instalaciones de la institución donde cursaron sus estudios. La propuesta apunta a reunir materiales de pintura destinados a renovar las paredes de las aulas y las puertas del establecimiento, con la participación de antiguos estudiantes de todas las generaciones.

Una campaña solidaria para mejorar las aulas del ex Colegio Nacional Bajo la consigna “¡Ex alumnos del Nacional! Volvamos a dejar nuestra huella”, los impulsores de la iniciativa convocaron a quienes alguna vez formaron parte de la comunidad educativa a sumarse a una propuesta que busca recuperar y acondicionar distintos espacios de la escuela.

El objetivo es colaborar con el mantenimiento edilicio de la actual Escuela de Educación Secundaria Nº 9, una institución que conserva la historia y la trayectoria del antiguo Colegio Nacional de San Nicolás.

La campaña está abierta a todos los exestudiantes, independientemente del año en que hayan cursado. Los organizadores remarcaron que no es necesario realizar grandes donaciones, ya que cualquier colaboración puede contribuir al desarrollo de los trabajos.

Qué materiales necesitan para renovar la Escuela Secundaria Nº 9 La convocatoria está centrada en reunir elementos que permitan avanzar con las tareas de pintura y acondicionamiento de los espacios escolares.

Entre los materiales que se necesitan se encuentran pintura para las paredes de los salones, pintura para las puertas, pinceles y rodillos. Estos insumos serán destinados a mejorar las condiciones de los ambientes que actualmente utilizan los estudiantes y docentes.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que no se establecieron cantidades mínimas para colaborar. De esta manera, cada exalumno puede aportar de acuerdo con sus posibilidades, ya sea con materiales o con pequeñas contribuciones que ayuden a completar los elementos necesarios.

Cómo colaborar con la campaña de los ex alumnos La iniciativa también tiene un componente afectivo: representa una oportunidad para que quienes pasaron por las aulas del Nacional puedan devolverle algo a la institución que formó parte de una etapa importante de sus vidas.

Para muchos antiguos estudiantes, la escuela no solo está vinculada con la formación académica, sino también con amistades, docentes, experiencias y recuerdos que permanecen a través del tiempo.

“Cada aporte suma. Juntos cuidamos la escuela que guarda tantas historias”, expresa el mensaje que acompaña la convocatoria.