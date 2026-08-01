San Nicolás: Emotivo homenaje al Suboficial Mayor Alberto Pérez tras 27 años de servicio en la Unidad 3

San Nicolás

La Unidad Penal 3 de San Nicolás despidió al Suboficial Mayor Alberto Pérez, quien inició su licencia previa al retiro tras una extensa trayectoria en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Con una ceremonia cargada de emoción, la Unidad Penal 3 de la ciudad de San Nicolás despidió al Suboficial Mayor (EG) Alberto Pérez, quien cumplió su último día de servicio antes de iniciar la licencia previa a su retiro. Compañeros, autoridades y allegados lo homenajearon por una trayectoria marcada por el compromiso, la responsabilidad y el compañerismo.

Un reconocimiento a una extensa carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense El acto se realizó en el playón de la Guardia de Seguridad Exterior de la Unidad Penal 3, donde el personal formó un cordón de honor para despedir a Alberto Pérez. En un clima de profunda emoción, compañeros de distintas áreas, autoridades y amigos le brindaron un cálido reconocimiento por los años de servicio prestados a la institución.

Durante la ceremonia, los presentes le expresaron su agradecimiento y le desearon éxito en la nueva etapa que comenzará tras concretarse su retiro efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La trayectoria de Alberto Pérez en la Unidad Penal 3 de San Nicolás Pérez ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense en 1999 y tuvo como primer destino la Unidad Penal Nº 9 de La Plata. Un año más tarde fue trasladado a la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

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Gran parte de su labor estuvo vinculada a la Oficina de Talleres, desempeñándose con compromiso, responsabilidad y dedicación. Esas cualidades le permitieron ganarse el respeto de superiores, compañeros y del personal con el que compartió su actividad cotidiana.

Autoridades y compañeros destacaron su compromiso institucional Del homenaje participaron el director de la Unidad Penal 3, Omar Aguirre, subdirectores, jefes de sección, personal de distintas dependencias y allegados al Suboficial Mayor.