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San Nicolás: Dos hombres fueron aprehendidos por provocar disturbios en la ciudad, uno tenía 4,27 de alcoholemia

El procedimiento se realizó el domingo por la noche en avenida Ponce de León y Maipú. El conductor de un automóvil dio 4,27 en el test de alcoholemia y el vehículo fue secuestrado.

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02 de noviembre de 2026 a las 09:47 a. m.
Durante el procedimiento, personal de Tránsito Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor de un automóvil, que arrojó un resultado de 4,21.
Foto: diarioelinformante.com.ar

Dos hombres de 36 y 45 años fueron aprehendidos el domingo por la noche en San Nicolás, luego de protagonizar disturbios en la vía pública y presentar signos de intoxicación alcohólica. Durante el operativo, personal de Tránsito Municipal realizó un control al conductor de un automóvil, que registró 4,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

El operativo policial en avenida Ponce de León y Maipú

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:30, en la intersección de avenida Ponce de León y Maipú, donde efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) intervinieron ante la presencia de dos hombres que estaban ocasionando disturbios en la vía pública.

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Según se informó, ambos presentaban signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que el personal policial procedió a su aprehensión.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 4,27

En paralelo, agentes de Tránsito Municipal realizaron un control de alcoholemia al conductor de un automóvil Chrysler Neon de color dorado.

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El resultado fue de 4,27, un registro extremadamente elevado. Ante esta situación, las autoridades municipales dispusieron el secuestro del vehículo, que posteriormente fue trasladado al Corralón Municipal.

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Intervención de la Comisaría Segunda y el Juzgado de Paz

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda de San Nicolás, con intervención del Juzgado de Paz.

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El procedimiento fue caratulado como infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto-Ley 8031/72 y a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el automóvil permaneció secuestrado en el depósito municipal.

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