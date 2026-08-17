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San Nicolás: Crimen de José Andino, hoy harán la autopsia y mañana indagarán a Virginia Marlene Alviso

La autopsia buscará determinar cómo murió José Andino, hallado enterrado en una vivienda de barrio Irigoyen. Su pareja permanece detenida.

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17 de agosto de 2026 a las 11:08 a. m.
San Nicolás: Crimen de José Andino, hoy harán la autopsia y mañana indagarán a Virginia Marlene Alviso

La investigación por la muerte de José Andino, de 60 años, avanza este lunes con la realización de la autopsia al cuerpo encontrado enterrado en el patio de una vivienda de barrio Irigoyen, en la ciudad de San Nicolás. Virginia Marlene Alviso, de 30 años, permanece detenida y será indagada este martes por la fiscalía.

Autopsia al cuerpo de José Andino

El examen forense está previsto para las 11:00 y será una de las principales medidas para establecer las circunstancias en las que murió Andino. Los primeros elementos incorporados a la causa indican que el hombre habría recibido un golpe en la cabeza durante una confrontación.

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El cuerpo fue encontrado durante un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda ubicada en Necochea al 800, en la zona oeste de San Nicolás. El procedimiento fue ordenado por la fiscalía luego de que el hijo de la víctima denunciara que llevaba varios días sin poder comunicarse con su padre.

Hallaron el cuerpo enterrado en el patio

Según los elementos reunidos durante la investigación, Andino habría mantenido una discusión con su pareja durante la noche del jueves 13. El hombre había mencionado esa situación en una conversación con su hijo, lo que incrementó las sospechas de la familia ante la falta de noticias sobre su paradero.

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Durante el allanamiento, personal de Policía Científica relevó distintos sectores del inmueble. En el patio fueron detectadas manchas hemáticas y un sector de tierra removida. Al profundizar las tareas en ese lugar, los efectivos encontraron enterrado el cuerpo del hombre de 60 años.

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Virginia Alviso será indagada este martes

Virginia Marlene Alviso, pareja de Andino y señalada como la última persona que lo habría visto con vida, quedó detenida por disposición de la Justicia y permanece alojada en la Comisaría Tercera.

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La mujer será indagada este martes en el marco de la causa. La fiscalía aguardará además los resultados de la autopsia y del resto de las pericias para avanzar en el esclarecimiento de la muerte.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, encabezada por la fiscal Belén Baños, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y las responsabilidades penales que correspondan.

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