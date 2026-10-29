San Nicolás: cinco amigos realizarán una olla popular y entregarán ropa en barrio Moreno

San Nicolás

La jornada solidaria será este viernes a las 20:30 en 12 de Marzo 394. Los organizadores ofrecerán comida y repartirán prendas donadas a quienes las necesiten.

Un grupo de cinco amigos de San Nicolás volverá a impulsar una iniciativa solidaria este viernes, con una olla popular y entrega de ropa destinada a personas que atraviesan dificultades económicas. La actividad se desarrollará desde las 20:30 en calle 12 de Marzo 394, en barrio Moreno, y estará abierta a quienes necesiten acercarse para recibir comida y prendas.

Una nueva jornada solidaria en barrio Moreno La propuesta busca brindar una ayuda concreta a vecinos que necesitan acompañamiento en un contexto en el que el acceso a los alimentos y a la vestimenta representa una dificultad para muchas familias. A través de la preparación de una olla popular, los organizadores ofrecerán comida a quienes se acerquen al punto de encuentro.

La jornada se realizará en 12 de Marzo 394, donde los cinco amigos volverán a reunirse para cocinar, servir los alimentos y recibir a las personas que participen de la actividad. La convocatoria está prevista para este viernes a partir de las 20:30.

Además de la comida, los organizadores entregarán ropa que fue reunida mediante donaciones. De esta manera, la iniciativa contempla dos necesidades básicas y busca que los elementos recibidos puedan llegar a quienes realmente los necesitan.

Cinco amigos que decidieron continuar con la iniciativa La actividad tendrá como protagonistas a cinco amigos que ya organizaron una jornada similar el viernes pasado. Luego de esa primera experiencia, decidieron volver a encontrarse para darle continuidad a la propuesta y mantener abierto un espacio de ayuda para personas de la comunidad.

El nuevo encuentro representa una forma de sostener el compromiso solidario a partir de acciones concretas. La preparación de los alimentos y la distribución de las prendas requieren organización y colaboración, pero también la voluntad de dedicar tiempo para acompañar a otros vecinos.

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En este caso, la iniciativa nació del propio grupo, que resolvió poner en marcha una actividad de ayuda directa. La continuidad de la propuesta permite mantener disponible un lugar al que puedan acudir quienes necesiten una comida o ropa, sin que deban realizar trámites previos para participar.

Cómo colaborar con la olla popular y la entrega de ropa Uno de los aspectos centrales de la jornada es la colaboración de personas que aportaron prendas para que puedan ser distribuidas. Las donaciones permiten ampliar la ayuda y sumar recursos a una propuesta que se sostiene gracias al compromiso de sus organizadores y al aporte de la comunidad.

La entrega de ropa se realizará durante la misma actividad en la que se servirá la comida. Así, quienes se acerquen al lugar tendrán la posibilidad de acceder a ambas formas de asistencia en un mismo encuentro.

La convocatoria está prevista para este viernes a las 20:30 en 12 de Marzo 394, barrio Moreno, San Nicolás. La iniciativa busca continuar con el trabajo solidario que comenzó la semana pasada y ofrecer una respuesta cercana a quienes atraviesan dificultades.