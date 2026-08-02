San Nicolás: Chicos y chicas crearon historietas en la Casa del Acuerdo durante un taller gratuito de fanzines

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San Nicolás

La propuesta reunió a familias en el Museo Casa del Acuerdo, donde niños y niñas dieron vida a sus propias historietas junto al dibujante Marcos Vergara.

El Museo Casa del Acuerdo fue sede de una jornada dedicada a la creatividad con el taller gratuito "Creá tu propio fanzine – Fantasmas del Acuerdo". La actividad convocó a chicos y chicas de la ciudad de San Nicolás junto a sus familias, quienes participaron de una experiencia que combinó dibujo, narración e imaginación para crear historietas originales.

Un taller para acercar el arte y la historieta a los más chicos La propuesta se desarrolló en la sede del museo, ubicada en Nación 139, con el objetivo de fomentar la expresión artística y el interés por la lectura a través de la creación de fanzines. Durante la actividad, los participantes imaginaron personajes, inventaron relatos y confeccionaron sus propias publicaciones de manera artesanal.

El encuentro estuvo coordinado por el historietista Marcos Vergara, quien compartió técnicas y herramientas para combinar ilustraciones y textos, guiando a cada participante durante el proceso creativo.

Los fantasmas de la Casa del Acuerdo inspiraron las historias Uno de los ejes del taller fue la consigna "Fantasmas del Acuerdo", que invitó a los niños y niñas a crear personajes e historias vinculadas con los misterios y el patrimonio del histórico edificio.

Cada asistente desarrolló una producción personal, explorando su imaginación para construir relatos originales en formato de historieta. La iniciativa buscó ofrecer una manera diferente de conocer y valorar uno de los espacios culturales más emblemáticos de San Nicolás.

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La Casa del Acuerdo continuará con actividades culturales para las familias Desde la Asociación Civil Pacto por el Museo del Acuerdo destacaron la amplia participación y el entusiasmo demostrado por las familias durante la jornada.

"Así vivimos el taller 'Creá tu propio fanzine', coordinado por el historietista Marcos Vergara, donde chicos y chicas imaginaron personajes, inventaron historias y dieron vida a sus propias publicaciones. Gracias a todas las familias que participaron y compartieron una tarde llena de creatividad y entusiasmo", expresaron desde la organización.