> San Nicolás: buscan dos caballos robados de un predio rural, investigan un caso de abigeato

San Nicolás

Un caballo colorado con marcas blancas y un potrillo alazán de un año fueron sustraídos de un campo ubicado en la zona de Chacabuco y Chopin. La Policía busca establecer cómo ocurrió el robo y dar con los animales.

10 de noviembre de 2026 a las 09:11 a. m.

10 de noviembre de 2026 a las 09:11 a. m.

Un hombre de 54 años denunció el robo de dos equinos de su propiedad, ubicada en un sector rural de San Nicolás, en inmediaciones de las calles Chacabuco y Chopin. El faltante fue descubierto el lunes, cerca del mediodía, cuando el propietario constató que los animales ya no se encontraban en el predio y decidió dar aviso a las autoridades policiales.

Robaron un caballo y un potrillo de un campo de San Nicolás El hecho fue advertido por el propietario del establecimiento rural, quien al acercarse al lugar donde habitualmente permanecían los animales comprobó que dos de ellos habían desaparecido. Ante la situación, se presentó en una dependencia policial para formalizar la denuncia y aportar los datos necesarios para iniciar la investigación.

Los equinos sustraídos tienen características particulares que podrían resultar importantes para facilitar su identificación. Se trata de un caballo adulto de pelaje colorado, que presenta una franja blanca en la frente y también tiene las patas blancas.

El segundo animal es un potrillo alazán de aproximadamente un año de edad, con las patas negras. Ambos permanecían en el predio rural y su ausencia fue detectada por el dueño durante el lunes.

La desaparición de los animales generó preocupación en el propietario, que busca recuperarlos y conocer las circunstancias en las que fueron retirados del establecimiento.

Investigan el robo de los equinos como un caso de abigeato A partir de la denuncia, la Justicia dispuso iniciar actuaciones bajo la figura penal de abigeato, que contempla la sustracción ilegal de ganado. Se trata de un delito que afecta directamente a productores y propietarios rurales, debido al perjuicio económico que representa la pérdida de animales.

La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13, que ordenó avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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Por el momento, no trascendieron detalles sobre la modalidad utilizada para llevarse los equinos ni sobre la posible participación de una o más personas en el hecho. Tampoco se informó si existen testigos que hayan podido observar movimientos sospechosos en las inmediaciones del campo.

La Comisaría Tercera busca establecer el paradero de los animales Las tareas investigativas quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría Tercera de San Nicolás, que trabajan para reconstruir las circunstancias de la sustracción y determinar qué ocurrió con los dos animales.

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer si los equinos fueron trasladados hacia otro establecimiento rural o si pudieron haber sido comercializados después del robo.

Las características físicas aportadas por el denunciante serán fundamentales para reconocerlos en caso de que sean vistos en caminos rurales, campos de la zona o lugares de comercialización de animales.