San Nicolás: Buscan a Luciano Oscar González, de 38 años, desaparecido desde el 8 de septiembre

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San Nicolás

La familia de Luciano González denunció su desaparición tras ausentarse de su vivienda en el barrio 14 de Abril. La Policía inició la búsqueda.

17 de septiembre de 2026 a las 09:21 a. m.

17 de septiembre de 2026 a las 09:21 a. m.

Luciano Oscar González, de 38 años, es buscado en la ciudad de San Nicolás desde el pasado 8 de septiembre, cuando se ausentó durante la mañana de su domicilio ubicado en calle Bustamante al 320, en el barrio 14 de Abril, y no regresó. Su familia radicó la denuncia y desde entonces se desconoce su paradero.

Buscan a Luciano González en San Nicolás La denuncia fue realizada por su hermana, Eliana Elisabet González, quien informó que la familia perdió contacto con Luciano luego de que se retirara de su domicilio durante la mañana del 8 de septiembre.

A partir de la presentación, se puso en marcha un operativo para intentar establecer su paradero y determinar las circunstancias de su desaparición.

Cómo es el hombre desaparecido De acuerdo con la información aportada a los investigadores, Luciano González tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, es de tez trigueña, tiene ojos marrones y cabello oscuro.

Entre sus características particulares se encuentran varios tatuajes. En el pecho lleva tatuado el nombre “Carolina”, en la mano derecha el nombre “María” y en uno de sus antebrazos, “Adriel”.

Al momento de ausentarse de su vivienda vestía un jean de color azul.

Intervienen la Policía y la UFI N° 13 La denuncia fue recibida por personal de la Comisaría Primera de San Nicolás, mientras que efectivos de la DDI I San Nicolás participan de las tareas destinadas a localizar al hombre.