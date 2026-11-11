> San Nicolás busca nuevos talentos para mostrar la ciudad a través de videos

San Nicolás

La iniciativa invita a mostrar San Nicolás a través de videos originales y creativos. Los interesados tienen tiempo hasta este jueves 12 de noviembre para presentar sus producciones.

La convocatoria Descubridores transita sus últimas jornadas de inscripción en San Nicolás. La propuesta busca incorporar nuevos creadores de contenido que aporten una mirada propia sobre la ciudad y sus atractivos. Quienes quieran participar todavía pueden enviar sus videos hasta este jueves 12 de noviembre, sin necesidad de contar con seguidores en redes sociales.

Descubridores busca nuevos talentos en San Nicolás La iniciativa está dirigida a personas que vivan en San Nicolás o en localidades cercanas, tanto a quienes ya producen contenido para las redes sociales como a aquellos que desean dar sus primeros pasos en ese ámbito.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no establece una cantidad mínima de seguidores como requisito. El objetivo es encontrar nuevas voces y perspectivas que permitan mostrar distintos aspectos de la identidad nicoleña.

La consigna principal consiste en presentar a San Nicolás de una manera original, utilizando la creatividad para descubrir lugares, experiencias y propuestas que puedan despertar el interés de vecinos y visitantes.

Cómo deben ser los videos y qué propuestas se pueden presentar Las producciones deben estar grabadas en formato vertical y tener una duración de entre 10 y 60 segundos. La organización propone distintas ideas para orientar a los participantes, aunque también deja espacio para que cada creador desarrolle su propia iniciativa.

Entre las posibilidades sugeridas se encuentran mostrar lugares poco conocidos de la ciudad, compartir sabores típicos de San Nicolás, contar cómo sería pasar un fin de semana en la localidad o convencer a otras personas de visitarla.

También se pueden realizar entrevistas a vecinos y protagonistas que forman parte de la identidad nicoleña, con el propósito de rescatar historias y experiencias que permitan conocer la ciudad desde diferentes perspectivas.

Quienes todavía no hayan presentado su propuesta pueden completar el formulario oficial de Descubridores. La recepción de videos permanecerá abierta hasta este jueves 12 de noviembre.

Cuándo comenzarán a publicarse los videos seleccionados Una vez finalizado el período de recepción, comenzará la etapa de selección y difusión de las producciones. Según el cronograma informado por la organización, los primeros videos seleccionados empezarán a publicarse el viernes 13 de noviembre.

La convocatoria también contempla la participación del público, que podrá acompañar las distintas propuestas a través de sus interacciones en las redes sociales.

De esta manera, Descubridores busca generar un espacio para que nuevos creadores puedan mostrar su trabajo y, al mismo tiempo, contribuir a la difusión de los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de San Nicolás.