> San Nicolás: Amadeo Rogero, el joven que participará del espectáculo de bienvenida al papa León XIV

San Nicolás

El artista de 20 años fue convocado para integrar una puesta musical con 25 intérpretes que recibirá al pontífice el próximo 9 de noviembre en Buenos Aires.

Amadeo Rogero, un joven artista de San Nicolás de 20 años, formará parte del espectáculo musical que se realizará el próximo lunes 9 de noviembre para recibir al papa León XIV en Argentina. La presentación tendrá lugar antes de la Santa Misa de las Familias y reunirá a 25 artistas en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Amadeo Rogero y sus primeros pasos en la comedia musical Oriundo de la zona céntrica de San Nicolás, Amadeo vive en Buenos Aires desde 2024, donde cursa el segundo año de la carrera de Gestión de Medios y Entretenimiento. Si bien su objetivo profesional está orientado a la producción teatral, la música y la comedia musical forman parte de su vida desde la infancia.

Su vínculo con el escenario comenzó a los 9 años, cuando empezó a cantar. En 2021 se incorporó al Taller Integral de Comedia Musical Aforo, donde profundizó su formación artística. Tres años después, tras finalizar la escuela secundaria, decidió mudarse a la Capital Federal para continuar desarrollándose en ese ámbito.

Semanas atrás, el joven también pasó por los estudios de El Norte Stream para presentar Ya lo sabía!, una obra escrita y dirigida por él mismo, que llegó al Teatro San Nicolás con canciones de Miranda!, la reconocida banda pop argentina.

De la calle Corrientes al espectáculo de bienvenida al Papa Uno de los antecedentes importantes de su recorrido artístico fue su participación, durante 2025, en el taller de montaje de Legalmente Rubia, junto al grupo Magnificat de Buenos Aires. La producción llegó a la calle Corrientes y tuvo su estreno en el Teatro El Nacional.

Precisamente, esa experiencia fue la que le abrió las puertas para formar parte del espectáculo musical que se realizará en el marco de la visita de León XIV. La producción estará integrada por 25 artistas y combinará una escena teatral con una canción original.

«Ellos son los encargados de realizar el número musical para el acto de bienvenida. Somos 25 artistas que vamos a hacer una escena teatral con una canción original. Algunos tenemos personajes y partes solistas», explicó Rogero.

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El joven contó que los ensayos comenzaron varias semanas antes y que la convocatoria representa una experiencia muy importante para su formación. También reveló que el proceso de acreditación incluyó la solicitud de información personal y verificaciones por parte del Vaticano.

El orgullo de representar a San Nicolás en un acontecimiento histórico «Es un súper orgullo para mí que me hayan convocado, estoy muy contento, todavía no caigo», expresó Amadeo al referirse a la oportunidad de participar de un acontecimiento que tendrá repercusión nacional.

Además, reconoció que asumir este compromiso representa tanto una alegría como un desafío profesional: «Es una oportunidad muy grande y no podía decir que no», señaló.

La presentación se realizará el lunes 9 de noviembre, antes de la denominada Misa de las Familias, prevista para las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

En el cierre, el artista quiso destacar especialmente el acompañamiento de sus seres queridos durante su camino: «Quiero agradecer a mi familia y, en especial, a mis viejos Martina y Chango, por acompañarme siempre».