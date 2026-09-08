> San Antonio de Areco: Ruta 41 y río Areco, avanza el despeje del puente viejo y la nueva traza

Región

Las obras sobre el río Areco avanzan con movimiento de suelo, despeje del cauce y trabajos de desagüe en el cruce con la Ruta 41.

En la ciudad de San Antonio de Areco, las obras sobre el río Areco continúan avanzando en uno de los sectores centrales del proyecto, donde el cauce se cruza con la Ruta Provincial 41. En los últimos días se intensificaron las tareas de movimiento de suelo, despeje del sector y preparación de la nueva traza que permitirá integrar el puente con la circulación vial.

Avanza el despeje del río Areco junto a la Ruta 41 El frente de obra presenta cambios visibles respecto de las etapas anteriores. En el sector donde anteriormente se encontraba el alcantarillón, el terreno ya fue llevado prácticamente hasta el nivel de la Ruta 41, como parte de los trabajos destinados a modificar y acondicionar el área cercana al cauce.

La intervención apunta a generar mejores condiciones para el escurrimiento del agua y ampliar la sección disponible para el paso del río. De acuerdo con la información relevada durante la recorrida por la zona, está previsto alcanzar una sección de aproximadamente 180 metros para el escurrimiento del río Areco.

Para continuar con este proceso todavía será necesario retirar un importante bloque de tierra que permanece en el sector. Su extracción permitirá liberar progresivamente el área y avanzar con las tareas vinculadas al nuevo esquema hidráulico.

Ecodyma continuará con una etapa clave de los trabajos Según la información recogida en el lugar, las tareas correspondientes a esta etapa estarán a cargo de Ecodyma. La empresa tendrá intervención en los trabajos de despeje y acondicionamiento que permitirán seguir modificando el terreno en las inmediaciones del puente.

Uno de los puntos que deberá ser contemplado durante el avance de la obra es la presencia de un caño de gas ubicado junto al antiguo puente. Por el momento, su existencia no impediría continuar con las tareas previstas, aunque su retiro deberá resolverse posteriormente dentro del desarrollo de la intervención.

Seguí leyendo Región Ramallo inició una obra de más de $100 millones para mejorar la Ruta 1001

La coordinación de estos trabajos resulta relevante debido a la magnitud de la modificación que se está realizando sobre el sector. El objetivo es avanzar sin afectar el desarrollo de las distintas etapas previstas para el nuevo cruce y la circulación vehicular.

El nuevo puente comienza a integrarse con la Ruta 41 Mientras se trabaja sobre el cauce, también continúa tomando forma la nueva traza de circulación vinculada al puente construido sobre la Ruta Provincial 41. En el lugar se observan tareas relacionadas con los desagües, movimiento de tierra y preparación de los sectores que deberán conectarse con la infraestructura existente.

El movimiento de maquinaria pesada es una de las características más visibles de esta etapa. Camiones y equipos trabajan de manera constante sobre el área, modificando progresivamente la configuración del terreno y preparando las condiciones necesarias para las próximas fases de la obra.

De esta manera, el nuevo puente comienza a dejar de ser una estructura aislada dentro del paisaje. La intervención empieza a mostrar una integración entre el cruce, el ensanche previsto para el río Areco, los trabajos hidráulicos y la futura circulación de la Ruta 41.