> San Antonio de Areco: El concurso literario Adelina del Carril premió a sus ganadores

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La cuarta edición del certamen de poesía y cuento breve tuvo como eje la temática “Curanderas” y recibió cerca de 200 trabajos de distintas provincias argentinas.

El Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes de San Antonio de Areco realizó la entrega de premios de la cuarta edición del Concurso Literario de Poesía y Cuento Breve Adelina del Carril. La convocatoria, dedicada este año a la temática “Curanderas”, reunió a escritores de distintos puntos del país y volvió a destacar la tradición literaria de la región.

María Fernanda Trébol y Juan Carlos Demergasso obtuvieron los primeros premios En la categoría Cuento Breve, el primer premio fue para María Fernanda Trébol por su obra “Tampoco son los perros”. En Poesía, la distinción principal quedó en manos de Juan Carlos Demergasso por “Ña Jacinta, la curandera”. Además, Guadalupe Micaela Schultze Zárate obtuvo el tercer premio en esa categoría con el poema “Madre amarga”.

Durante la ceremonia, Luján Demergasso asistió en representación de Juan Carlos Demergasso. El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Turismo y Cultura, Nora Lema; el director del Museo Gauchesco, Patricio Santos Ortega; y miembros del equipo de la institución.

El certamen recibió cerca de 200 trabajos de distintas provincias Santos Ortega destacó el crecimiento de la convocatoria, que recibió alrededor de 200 trabajos provenientes de diferentes puntos del país, entre ellos Tucumán, San Luis, Córdoba y Santa Fe. La participación reafirmó el alcance nacional de una propuesta cultural que busca promover la escritura y abrir espacios para nuevas voces de la literatura argentina.

El director también explicó que las obras fueron evaluadas mediante un sistema de seudónimos, una modalidad que permitió preservar la identidad de los participantes durante el proceso de selección. El jurado estuvo integrado por Ana Clara Fernández, Candela Bentancor y Laureano Dambrosio Insua.

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El concurso está destinado a argentinos y residentes en el país a partir de los 16 años, lo que permite la participación de escritores de diferentes edades y trayectorias.

El Museo Gauchesco apuesta a la literatura y las propuestas culturales Durante la entrega de premios, Santos Ortega destacó la tradición literaria de San Antonio de Areco y señaló que el interés por la poesía y los cuentos breves trasciende los límites del distrito. En ese sentido, valoró la posibilidad de brindar un espacio de expresión a quienes encuentran en la escritura una forma de transmitir historias, experiencias y miradas sobre el mundo.

El director recordó, además, que cada edición del certamen propone una temática vinculada con la figura de la mujer. En esta oportunidad, el eje “Curanderas” orientó las obras presentadas y dio identidad a la convocatoria.