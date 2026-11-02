San Antonio de Areco definió el cronograma para ingresar a los jardines maternales

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Las familias podrán inscribir a sus hijos del 10 al 13 de noviembre en los establecimientos municipales de San Antonio de Areco, Villa Lía y Duggan. El sorteo de vacantes será el 20 de noviembre.

02 de noviembre de 2026 a las 10:46 a. m.

02 de noviembre de 2026 a las 10:46 a. m.

El Municipio de San Antonio de Areco anunció la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de los Jardines Maternales Municipales. El trámite se realizará entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre, con días y horarios específicos para cada establecimiento. Las familias deberán presentar la documentación solicitada para participar del proceso de asignación de vacantes.

Inscripción en los Jardines Maternales de San Antonio de Areco: días y horarios El cronograma contempla a los distintos jardines maternales de la ciudad cabecera, con jornadas y franjas horarias organizadas para facilitar la presentación de la documentación por parte de las familias.

En el Jardín Maternal Garabato, las inscripciones se recibirán el martes 10 y el viernes 13 de noviembre, de 8 a 10:30, mientras que el jueves 12 la atención será de 13 a 15:30.

Por su parte, el establecimiento Arroz con Leche atenderá los días 10, 12 y 13 de noviembre, en el horario de 8 a 10:30.

En El Duende Azul, las familias podrán realizar el trámite el martes 10 y el jueves 12, de 13 a 15:30, y el viernes 13, de 8 a 10:30.

El Jardín Maternal Manitas Traviesas recibirá las inscripciones los días 10, 12 y 13 de noviembre, de 8:30 a 11.

En tanto, Burbujitas tendrá dos franjas de atención durante esas mismas jornadas: de 8:30 a 10:30 y de 13 a 15.

La organización por establecimiento busca ordenar el proceso de inscripción y permitir que cada familia pueda acercarse dentro de los horarios previstos para completar la presentación de los requisitos.

Villa Lía y Duggan también tendrán inscripciones para el ciclo lectivo 2026 La convocatoria municipal también incluye a los Jardines Maternales de las localidades de Villa Lía y Duggan, donde las familias podrán gestionar el ingreso de los niños y niñas.

En Villa Lía, el Jardín Maternal Roberto Sorchilli recibirá la documentación los días 10, 12 y 13 de noviembre, en el horario de 9 a 15.

Por otro lado, en Duggan, las inscripciones para el Jardín Maternal Juana Azurduy, que cuenta con salas para bebés y deambuladores, se realizarán durante las mismas tres jornadas, de 8:30 a 11:30.

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Desde el Municipio recordaron la importancia de respetar los días y horarios establecidos para cada institución y concurrir con toda la documentación requerida, a fin de evitar inconvenientes durante el procedimiento.

Qué documentación presentar y cuándo será el sorteo de vacantes Para completar la inscripción en cualquiera de los Jardines Maternales Municipales será necesario presentar tres elementos:

Planilla de inscripción completa.

Fotocopia del DNI del niño o niña.

Certificado de nacimiento.

La planilla correspondiente podrá retirarse previamente en las fotocopiadoras Sesti, Fiorda, Quetgles o Acuarela. De esta manera, las familias podrán completarla antes de concurrir al establecimiento elegido.

Una vez finalizada la etapa de inscripción, el proceso continuará con la asignación de las vacantes disponibles. Según informó la Municipalidad de San Antonio de Areco, el viernes 20 de noviembre, a las 8:30, se llevará adelante el sorteo en las instalaciones del Jardín Maternal El Duende Azul.

La instancia permitirá definir los ingresos a los establecimientos municipales para el próximo ciclo, en función de las vacantes disponibles y de las inscripciones realizadas durante las jornadas previstas.