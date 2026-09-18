> Salto: realizaron un taller para fortalecer los centros de estudiantes

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La jornada reunió a estudiantes de escuelas secundarias de Salto para trabajar sobre organización estudiantil, participación democrática y derechos en la vida escolar.

18 de septiembre de 2026 a las 09:44 a. m.

18 de septiembre de 2026 a las 09:44 a. m.

Estudiantes representantes de escuelas secundarias de Salto participaron de una jornada de encuentro y formación destinada a promover la conformación y el fortalecimiento de los centros de estudiantes. La propuesta permitió abordar herramientas de organización, participación democrática y espacios de intervención dentro de las instituciones educativas.

Participación estudiantil y organización democrática Durante el taller se trabajó sobre el derecho a la organización estudiantil, el funcionamiento de los centros de estudiantes y la importancia de la participación democrática en las escuelas.

El encuentro también permitió generar un espacio de intercambio entre los jóvenes, con el objetivo de conocer sus opiniones, inquietudes y experiencias vinculadas con la vida escolar.

Los estudiantes identificaron temas para participar Uno de los ejes de la jornada estuvo centrado en identificar aquellos ámbitos, decisiones y temas de la vida cotidiana de las escuelas en los que los estudiantes consideran importante contar con una mayor participación.

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La actividad buscó así fortalecer las herramientas de organización y expresión de las juventudes, promoviendo que sus voces tengan un lugar dentro de las comunidades educativas.

Fanzines colectivos para el Festi de lxs Estudiantes Como cierre del encuentro, los participantes comenzaron a elaborar fanzines colectivos, producciones que serán presentadas durante el Festi de lxs Estudiantes, previsto para el próximo 26 de septiembre.