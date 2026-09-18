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Salto: realizaron un taller para fortalecer los centros de estudiantes

La jornada reunió a estudiantes de escuelas secundarias de Salto para trabajar sobre organización estudiantil, participación democrática y derechos en la vida escolar.

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18 de septiembre de 2026 a las 09:44 a. m.
Se llevó adelante una jornada de encuentro y formación junto a estudiantes representantes de escuelas secundarias de Salto, en el marco del Taller para la Conformación y Fortalecimiento de Centros de Estudiantes.
Foto: saltociudad.com.ar

Estudiantes representantes de escuelas secundarias de Salto participaron de una jornada de encuentro y formación destinada a promover la conformación y el fortalecimiento de los centros de estudiantes. La propuesta permitió abordar herramientas de organización, participación democrática y espacios de intervención dentro de las instituciones educativas.

Participación estudiantil y organización democrática

Durante el taller se trabajó sobre el derecho a la organización estudiantil, el funcionamiento de los centros de estudiantes y la importancia de la participación democrática en las escuelas.

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El encuentro también permitió generar un espacio de intercambio entre los jóvenes, con el objetivo de conocer sus opiniones, inquietudes y experiencias vinculadas con la vida escolar.

Los estudiantes identificaron temas para participar

Uno de los ejes de la jornada estuvo centrado en identificar aquellos ámbitos, decisiones y temas de la vida cotidiana de las escuelas en los que los estudiantes consideran importante contar con una mayor participación.

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La actividad buscó así fortalecer las herramientas de organización y expresión de las juventudes, promoviendo que sus voces tengan un lugar dentro de las comunidades educativas.

Fanzines colectivos para el Festi de lxs Estudiantes

Como cierre del encuentro, los participantes comenzaron a elaborar fanzines colectivos, producciones que serán presentadas durante el Festi de lxs Estudiantes, previsto para el próximo 26 de septiembre.

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La iniciativa fue articulada por la Oficina de Juventudes, Jefatura Regional y Siu Casas Dordoni, referenta regional de ESI, con el objetivo de continuar generando espacios de participación, expresión y organización destinados a las juventudes de Salto.

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