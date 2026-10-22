> Salto presentó en un congreso nacional un proyecto que une salud, música e inclusión

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Una experiencia impulsada por la Secretaría de Salud de Salto y FLADEM Argentina fue expuesta en Jujuy durante el Congreso Argentino de Educadores Musicales.

Una experiencia desarrollada en Salto que vincula la salud, la música, la educación y la inclusión llegó a un congreso nacional realizado en la provincia de Jujuy. La propuesta, impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Salud municipal y el Foro Latinoamericano de Educación Musical, fue presentada ante docentes de distintos puntos del país.

Una experiencia de Salto llegó al Congreso Argentino de Educadores Musicales La actividad se desarrolló entre el 8 y el 10 de octubre, en el marco del Congreso Argentino de Educadores Musicales, que tuvo como lema “Tejiendo Tramas desde el hacer musical hacia la reflexión pedagógica: Prácticas musicales diversas”.

Durante el encuentro, Daniela Basilico, vicepresidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical, Sección Argentina (FLADEM), participó como expositora con dos presentaciones. Además de una ponencia relacionada con su especialidad pianística, compartió el trabajo realizado en Salto durante la jornada denominada “Salud, música, educación e inclusión. Diversidad que suena”.

La iniciativa también cuenta con la participación de la entidad presidida por Fabiana Barraza y representa una experiencia de articulación entre el ámbito sanitario y el educativo, con la música como punto de encuentro.

Música, educación y salud con una mirada integral El proyecto parte de una perspectiva que relaciona distintas áreas para promover el bienestar y la participación comunitaria. Desde este enfoque, el arte y la expresión musical se consideran herramientas que pueden contribuir a la inclusión, al fortalecimiento de los vínculos y a la construcción de espacios compartidos.

La propuesta busca ampliar la mirada sobre el cuidado de la salud, incorporando prácticas que favorezcan el encuentro, la expresión y el reconocimiento de la diversidad. En ese sentido, la experiencia pone en diálogo la educación musical con una concepción integral de la salud.

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La presentación en Jujuy permitió compartir el trabajo desarrollado en Salto con educadores de diferentes regiones y generar visibilidad para una iniciativa que integra disciplinas y promueve la participación.

Políticas públicas e inclusión desde el ámbito local Desde el Municipio y la Secretaría de Salud destacaron la importancia de impulsar políticas públicas articuladas entre instituciones, con el objetivo de abordar la salud desde una perspectiva integral, comunitaria y de derechos.

La participación en un congreso de alcance nacional representa una oportunidad para dar a conocer el camino recorrido en Salto y compartir una experiencia que podría servir como referencia para otras comunidades interesadas en vincular la música, la educación y la salud.