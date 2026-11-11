Salto: La Escuela Primaria N° 29 celebró el Día de la Tradición con música y danzas folklóricas

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La comunidad educativa de Salto realizó una jornada sobre la Diagonal con la participación de alumnos, docentes, familias y vecinos, en homenaje a las costumbres argentinas.

11 de noviembre de 2026 a las 11:22 a. m.

11 de noviembre de 2026 a las 11:22 a. m.

La Escuela Primaria N° 29 “José Hernández” de Salto llevó adelante una nueva celebración por el Día de la Tradición, con un encuentro sobre la Diagonal que reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos. La jornada incluyó música, danzas folklóricas y representaciones de las costumbres criollas.

Una celebración que reúne a la comunidad educativa La actividad se desarrolló durante la mañana de este martes y formó parte de una propuesta que la institución organiza cada año para conmemorar el Día de la Tradición, una fecha que invita a reconocer y mantener vigentes las expresiones culturales que forman parte de la identidad argentina.

El encuentro tuvo como escenario la Diagonal y contó con la participación de los alumnos, quienes fueron protagonistas de distintas presentaciones artísticas vinculadas con las raíces criollas. A través de la música y las danzas tradicionales, los estudiantes compartieron el trabajo realizado junto a sus docentes.

La celebración también permitió generar un espacio de encuentro entre las familias y los vecinos, que acompañaron la iniciativa y participaron de una jornada dedicada a las costumbres populares.

El homenaje a José Hernández y al Martín Fierro La fecha tiene un significado particular para la Escuela Primaria N° 29, ya que lleva el nombre de José Hernández, el escritor y periodista argentino nacido el 10 de noviembre de 1834, cuya obra más reconocida es el Martín Fierro.

El Día de la Tradición se conmemora precisamente en homenaje a su nacimiento y representa una oportunidad para recuperar el valor de las costumbres, la música, las danzas, la literatura y las expresiones culturales que identifican al país.

En ese marco, la comunidad educativa eligió compartir una propuesta que combina el aprendizaje con la participación y el reconocimiento de las tradiciones argentinas.

El trabajo conjunto entre las escuelas y las familias La jornada también puso de relieve el trabajo articulado entre las instituciones educativas, ya que la Escuela Primaria N° 29 comparte el espacio con la Escuela Secundaria N° 6. La organización de este tipo de actividades permite fortalecer los vínculos entre ambas comunidades y promover experiencias compartidas.

Desde la Municipalidad de Salto destacaron el compromiso de los equipos directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y familias que hicieron posible la celebración.