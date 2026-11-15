Salto celebró a los primeros 51 licenciados en Enfermería de la UBA formados en la ciudad

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Los profesionales finalizaron sus estudios y defendieron sus tesis en el Centro Universitario Municipal, tras completar una carrera que permitió estudiar sin dejar la ciudad.

15 de noviembre de 2026 a las 10:13 a. m.

15 de noviembre de 2026 a las 10:13 a. m.

Un total de 51 estudiantes de Salto y localidades de la región se convirtieron en los primeros licenciados en Enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) formados íntegramente en el distrito. La graduación representa un hecho histórico para la educación superior local y es el resultado de un proyecto que comenzó varios años atrás.

Los primeros licenciados en Enfermería de la UBA en Salto Los flamantes profesionales llegaron a esta instancia luego de defender sus tesis en el Centro Universitario Municipal, ubicado en calle Moreno, donde se desarrolló gran parte de su formación académica.

El logro tiene un significado especial para la comunidad saltense, ya que permitió que decenas de trabajadores de la salud pudieran completar una carrera universitaria sin tener que trasladarse a otras ciudades, abandonar sus empleos o alejarse de sus familias.

La iniciativa también amplió las posibilidades de formación para profesionales de localidades cercanas, que encontraron en Salto una alternativa para continuar sus estudios superiores.

Un proyecto educativo que comenzó con un convenio con la UBA El camino institucional tuvo uno de sus primeros hitos en noviembre de 2021, cuando se firmó el acuerdo que permitió llevar el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires a Salto.

Posteriormente, en agosto de 2023, quedó inaugurado el edificio propio del Centro Universitario Municipal, que le dio una sede definitiva a la propuesta educativa y permitió ampliar la oferta académica en la ciudad.

En septiembre de ese mismo año, el intendente Ricardo Alessandro, el secretario general Camilo Alessandro y la directora de Educación, Cristina Patriarca, firmaron un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA para incorporar la Licenciatura en Enfermería.

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El acuerdo también estableció que el Hospital Municipal Presidente Juan Domingo Perón funcionara como Hospital Escuela asociado, un aspecto fundamental para acompañar la formación práctica de los estudiantes.

Educación pública y formación profesional sin salir de Salto En marzo de 2024, los alumnos comenzaron a cursar la licenciatura en la ciudad. La propuesta tuvo una importante respuesta y, en diciembre de 2025, unos 80 profesionales de la salud celebraron la finalización de la cursada y comenzaron a trabajar en sus respectivas tesis.

En ese proceso también fue clave la ampliación del Centro Universitario Municipal, que incorporó un aula con capacidad para 100 personas. La obra se concretó mediante una inversión del Municipio en conjunto con el Programa Puentes.

Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de sostener políticas educativas que permitan ampliar el acceso a la universidad pública y generar oportunidades de formación profesional en el propio distrito.

Además, expresaron su agradecimiento a los docentes y a los equipos de la Dirección de Educación y de la Dirección de Universidades, responsables del funcionamiento cotidiano de la sede.