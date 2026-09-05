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Salto: Avanzan las obras del nuevo limnígrafo en el puente de Hunter

El nuevo punto de monitoreo del río Salto se encuentra en la etapa final y permitirá contar con datos en tiempo real ante posibles crecidas.

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05 de septiembre de 2026 a las 12:01 p. m.
Salto: Avanzan las obras del nuevo limnígrafo en el puente de Hunter

El segundo punto de monitoreo del río Salto avanza hacia su puesta en funcionamiento con los trabajos finales sobre el puente de Hunter, en el límite con el partido de Rojas. La instalación permitirá mejorar el seguimiento del comportamiento del curso de agua y fortalecer la capacidad de alerta ante eventuales crecidas.

Instalan la estructura del nuevo limnígrafo

Personal de Defensa Civil completó en las últimas horas la instalación y fijación del segundo tramo de la estructura que sostendrá el nuevo limnígrafo sobre el puente de Hunter.

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El dispositivo se encuentra ubicado en un sector estratégico del río Salto, lo que permitirá ampliar la información disponible sobre los niveles del curso de agua y contar con un seguimiento más preciso de su evolución.

El sistema contará con energía solar

Como parte de los trabajos realizados, también fueron colocados los soportes destinados a las pantallas solares y la caja estanca que protegerá la batería encargada de alimentar el sistema.

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Con la estructura básica ya finalizada, las próximas tareas estarán concentradas en la colocación del equipamiento electrónico y de los paneles solares que permitirán garantizar la autonomía energética del dispositivo.

Cuándo comenzará a funcionar el limnígrafo

De no registrarse inconvenientes vinculados a las condiciones climáticas, se prevé que el nuevo sistema comience a operar durante la próxima semana. A partir de entonces, podrá emitir información en tiempo real sobre el nivel del río Salto.

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La incorporación de este segundo punto de monitoreo permitirá optimizar el sistema de seguimiento y fortalecer las herramientas disponibles para anticipar posibles escenarios de crecida, especialmente durante períodos de lluvias intensas.

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