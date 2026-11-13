Salto abrió la inscripción a la beca CEUSA para estudiantes que quieran estudiar en La Plata

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La convocatoria está destinada a jóvenes que terminan el secundario en 2026 y proyectan comenzar una carrera universitaria en La Plata durante 2027. El trámite podrá realizarse hasta el 30 de noviembre.

13 de noviembre de 2026 a las 10:50 a. m.

13 de noviembre de 2026 a las 10:50 a. m.

Los estudiantes de Salto que estén por finalizar sus estudios secundarios y tengan previsto continuar su formación académica en la ciudad de La Plata podrán inscribirse a la beca de la Casa de Estudios Universitarios de Salto (CEUSA). La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 30 de noviembre y busca acompañar a los jóvenes en el inicio de su etapa universitaria.

La información fue comunicada a través de la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante de Salto, desde donde se dieron a conocer los plazos, los requisitos iniciales y los lugares habilitados para retirar la documentación necesaria para participar de la convocatoria.

Quiénes pueden acceder a la beca CEUSA en Salto La beca está dirigida a estudiantes que finalicen el nivel secundario durante 2026 y tengan previsto trasladarse a La Plata para comenzar una carrera universitaria en 2027.

La iniciativa representa una posibilidad para los jóvenes del distrito que proyectan continuar sus estudios superiores fuera de su ciudad de origen. En muchos casos, el comienzo de una carrera universitaria en otra localidad implica afrontar nuevos gastos y organizar aspectos vinculados con la residencia y la vida cotidiana, además de las propias exigencias académicas.

En ese contexto, la Casa de Estudios Universitarios de Salto (CEUSA) constituye una referencia para los estudiantes que buscan acompañamiento durante esta etapa de formación.

La apertura de la inscripción permite que los interesados comiencen a gestionar su participación con anticipación y puedan reunir la documentación solicitada dentro del período establecido.

Dónde retirar la documentación y cómo realizar la inscripción De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, quienes deseen iniciar el trámite deberán acercarse personalmente a retirar la documentación correspondiente.

El lugar habilitado es la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, ubicada en Alvear 10, en la planta alta del Palacio Municipal de Salto.

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La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00. Allí, los estudiantes podrán obtener los formularios necesarios para comenzar el proceso de inscripción a la beca.

El período establecido para realizar este primer paso comenzó el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 del mismo mes. Por ese motivo, se recomienda a los interesados no dejar el trámite para los últimos días y acercarse durante el horario de atención informado.

Cuáles son las fechas y los contactos para realizar consultas La convocatoria permanecerá vigente hasta el lunes 30 de noviembre, fecha límite establecida para la inscripción a la beca CEUSA correspondiente a los estudiantes que tienen previsto iniciar sus estudios universitarios en La Plata durante 2027.

Para obtener más información sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse telefónicamente con el Honorable Concejo Deliberante a través de los números 2474-422254 o 422309, interno 44.

También se encuentra disponible el correo electrónico saltohcd@gmail.com para realizar consultas relacionadas con la convocatoria.