Rojas: Comenzó “Tejiendo Calma”, el taller municipal de crochet que invita a aprender, crear y compartir

> Rojas: Comenzó “Tejiendo Calma”, el taller municipal de crochet que invita a aprender, crear y compartir

Región

La propuesta gratuita de la Dirección de Educación comenzó con gran participación y ofrece un espacio de aprendizaje, creatividad e intercambio para jóvenes y adultos.

20 de julio de 2026 a las 11:11 a. m.

20 de julio de 2026 a las 11:11 a. m.

Con una importante convocatoria y un clima marcado por el entusiasmo, esta semana se realizó en la ciudad de Rojas el primer encuentro de “Tejiendo Calma”, el nuevo Taller Municipal de Crochet impulsado por la Dirección de Educación. La iniciativa está destinada a jóvenes y adultos mayores que deseen aprender esta técnica artesanal, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Taller Municipal de Crochet: una propuesta abierta para toda la comunidad El programa nació con el objetivo de brindar un espacio donde el aprendizaje vaya de la mano con la creatividad, promoviendo además el encuentro entre vecinos y la construcción de vínculos a través de una actividad manual que cada vez suma más adeptos.

Durante la primera jornada, los participantes comenzaron a familiarizarse con las herramientas básicas del crochet y realizaron sus primeras prácticas bajo la coordinación de Karina Espíndola, quien acompaña el desarrollo del taller.

En este encuentro inicial aprendieron el tradicional punto cadena, considerado la base de la mayoría de los proyectos de crochet, además de conocer las primeras nociones sobre materiales, técnicas y formas de trabajo.

Aprender crochet desde cero con materiales incluidos Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es que está pensada para que cualquier persona pueda comenzar a tejer, incluso quienes nunca antes sostuvieron una aguja de crochet.

Para facilitar el acceso, el municipio entrega materiales básicos a los participantes para que puedan dar sus primeros pasos sin necesidad de realizar una inversión inicial, hasta agotar el stock disponible.

Esta modalidad busca eliminar barreras de ingreso y fomentar que más vecinos se animen a descubrir una actividad que combina creatividad, concentración y relajación.

Seguí leyendo Región San Pedro celebrará la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo el 25 y 26 de julio

Además de enseñar una técnica artesanal, el taller promueve el desarrollo de habilidades manuales, la paciencia y la satisfacción de crear piezas propias desde cero.

Dónde se desarrolla el taller “Tejiendo Calma” La propuesta se organiza en dos grupos para facilitar la participación de la comunidad. Uno de ellos ya comenzó sus actividades en el Centro Cultural y Educativo de Obras Sanitarias, mientras que el segundo se desarrolla los días jueves en el Centro Cultural de Santa Rita.

Desde la Dirección de Educación destacaron que “Tejiendo Calma” no solo apunta a enseñar una nueva disciplina, sino también a generar un espacio de encuentro, contención y bienestar, donde cada participante pueda compartir experiencias mientras incorpora nuevos conocimientos.

En tiempos donde las actividades manuales recuperan protagonismo por sus beneficios para la salud emocional y el desarrollo personal, el crochet aparece como una herramienta que invita a detener el ritmo cotidiano, estimular la creatividad y disfrutar del proceso de crear con las propias manos.