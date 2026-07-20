Robo y destrozos en subestaciones eléctricas: la Cooperativa volvió a denunciar ataques vandálicos que dejaron a vecinos sin servicio

> Robo y destrozos en subestaciones eléctricas: la Cooperativa volvió a denunciar ataques vandálicos que dejaron a vecinos sin servicio

Pergamino

Estos hechos se vienen multiplicando en los diferentes barrios de Pergamino y las pérdidas son millonarias.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino volvió a denunciar una serie de hechos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica de la ciudad, luego de que durante la madrugada se registraran nuevos ataques sobre dos subestaciones transformadoras. Se trata de la tercera ocasión en la misma semana en la que delincuentes provocan importantes daños con el objetivo de sustraer materiales de valor, generando además interrupciones en el suministro eléctrico y elevados costos de reparación.

En todos los barrios Desde el área técnica de la entidad explicaron que estos episodios no solo representan pérdidas económicas para la cooperativa, sino que afectan directamente a toda la comunidad, ya que los daños ocasionados en instalaciones estratégicas obligan a realizar maniobras de emergencia para restablecer el servicio y demandan numerosas horas de trabajo del personal especializado.

Uno de los ataques ocurrió en la subestación identificada como número 280, ubicada en la intersección de avenida Alsina y Santa Inés. Según detallaron los técnicos, los autores del hecho derribaron completamente el transformador con el propósito de acceder a los materiales que contiene en su interior y al cableado de cobre, elementos que suelen ser el principal objetivo de este tipo de robos.

Las imágenes relevadas tras el episodio muestran la magnitud de los daños sufridos por el equipo, cuya destrucción obligó a intervenir de manera inmediata para garantizar la seguridad del lugar y comenzar las tareas de reposición del servicio.

Colectora y calle Beltrán El segundo hecho se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada en la zona de Colectora y Beltrán. Allí, los delincuentes utilizaron una modalidad tan peligrosa como destructiva: arrojaron una cadena metálica sobre la línea eléctrica con el objetivo de provocar un cortocircuito que facilitara luego el corte de la línea de media tensión.

Si bien en esta oportunidad no lograron concretar el robo de materiales, la maniobra ocasionó importantes destrozos en la instalación eléctrica y provocó un corte del suministro que dejó sin energía durante aproximadamente una hora a los vecinos del sector, hasta que las cuadrillas de la Cooperativa lograron reparar la falla y normalizar el servicio.

Seguí leyendo País Prorrogaron la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

Los responsables técnicos remarcaron que este tipo de ataques implica un riesgo extremo tanto para quienes los cometen como para terceros. Las subestaciones y líneas de media tensión trabajan con elevados niveles de energía, por lo que cualquier intervención indebida puede derivar en accidentes de consecuencias fatales, además de afectar la continuidad del servicio eléctrico para cientos de usuarios.

Asimismo, señalaron que la reiteración de estos hechos genera una creciente preocupación, ya que en apenas una semana se registraron tres episodios de características similares contra instalaciones eléctricas, lo que obliga a destinar recursos humanos y materiales a reparaciones de emergencia que podrían emplearse en tareas de mantenimiento o mejoras del sistema.

Vandalismo y costos millonarios Desde la Cooperativa insistieron en que los daños ocasionados por el vandalismo terminan perjudicando a toda la comunidad. Cada transformador, línea o subestación dañada demanda importantes inversiones para su reparación o reemplazo, además del trabajo permanente de las cuadrillas que deben intervenir incluso durante la madrugada para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Seguí leyendo Policiales Condenan a reincidente por cuarta vez por el robo de una motocicleta frente a un gimnasio

Finalmente, hicieron un llamado a la colaboración de los vecinos para intentar prevenir nuevos ataques. Solicitaron que, ante la presencia de personas realizando maniobras sospechosas en cercanías de transformadores, subestaciones o líneas eléctricas, se dé aviso de inmediato a las autoridades policiales o a los canales habilitados por la Cooperativa.