Robo de cables en el barrio Centenario: detuvieron a dos sospechosos tras un operativo coordinado con el Centro de Monitoreo

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Policiales

Robo de cables: dos sujetos fueron detenidos en barrio Centenario luego de un seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo Municipal y Patrulla Urbana.

01 de agosto de 2026 a las 11:23 a. m.

01 de agosto de 2026 a las 11:23 a. m.

Un nuevo episodio de robo de cables terminó con dos sujetos detenidos durante la noche del viernes en el barrio Centenario, luego de un operativo coordinado entre los operadores del Centro de Monitoreo Municipal, las patrullas urbanas comunales y efectivos de la Policía Bonaerense.

Robo de cables detectado Uno de los dos sujetos aprehendidos en flagrante delito de robar cables en el barrio Centenario. LA OPINION El procedimiento se inició a las 23:59 del viernes, cuando los operadores del Centro de Monitoreo advirtieron la sustracción de cables en la zona de Solís al 500. A través de las cámaras de seguridad observaron a dos individuos que, tras concretar el hecho, escapaban por calle San Nicolás en dirección a avenida Liniers.

La información fue transmitida de inmediato a las patrullas urbanas que se encontraban recorriendo el sector. Los móviles 29 y 30, a cargo de los inspectores Taurelli y Moya, se dirigieron hacia el recorrido de los sospechosos con el objetivo de interceptarlos.

Persecución coordinada Los cables sustraídos fueron secuestrados en inmediaciones de donde se produjeron las aprehensiones de los sospechosos. LA OPINION Al advertir la presencia de la Patrulla Urbana, ambos hombres intentaron escapar en distintas direcciones. Uno de ellos logró avanzar por calle 9 de Julio circulando en contramano, mientras que el otro continuó con el material presuntamente sustraído.

La persecución culminó en la intersección de avenida Liniers y Juan B. Justo, donde el personal comunal logró reducir al sospechoso que transportaba los cables, manteniéndolo retenido hasta la llegada de un móvil de la Policía Bonaerense.

En forma simultánea, desde el Centro de Monitoreo se distribuyó la descripción del segundo involucrado a las demás patrullas que participaban del operativo.

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Segundo detenido Con esos datos, el inspector Moya, al frente de la Patrulla Urbana 30, localizó y demoró al restante sospechoso en la esquina de Emilio R. Coni y Francia.

Posteriormente, ambos fueron entregados al personal policial y quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

Los demorados fueron identificados como JPO, de 29 años, y JCM, de 44 años.

Trabajo conjunto Del procedimiento también participaron otras patrullas urbanas integradas por los inspectores Bedini, Russian y Palacio, además de efectivos de los móviles policiales que acudieron para concretar las aprehensiones y el secuestro del material recuperado.