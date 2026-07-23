Robaron $58.000 y un celular tras intimidar a una empleada de una heladería del barrio Viajantes

> Robaron $58.000 y un celular tras intimidar a una empleada de una heladería del barrio Viajantes

Policiales

Un delincuente ingresó a una heladería del barrio Viajantes, intimidó verbalmente a la empleada y escapó en una motocicleta con dinero y un celular.

Un delincuente robó $58.000 y un teléfono celular tras intimidar a una empleada de una heladería ubicada en el barrio Viajantes de Pergamino. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, cuando el sujeto ingresó al comercio, sorprendió a la trabajadora y escapó en una motocicleta. La investigación quedó a cargo de la Justicia.

El episodio se registró en horas de la tarde del miércoles 22 de julio, en un comercio situado en inmediaciones de calle 6 y calle 9, en el barrio Viajantes de Pergamino. De acuerdo con la denuncia realizada posteriormente, la empleada se encontraba atendiendo el local cuando fue abordada por un hombre que llegó hasta el establecimiento.

Según consta en las actuaciones policiales, el sospechoso sería un hombre de contextura robusta, con el rostro parcialmente cubierto. El individuo habría utilizado la persuasión verbal y la intimidación para amedrentar a la trabajadora y apoderarse de dinero en efectivo y de un teléfono celular.

El delincuente logró sustraer una suma de aproximadamente $58.000 en efectivo y un teléfono celular Motorola G23. Luego de concretar el robo, salió del comercio y se retiró rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta.

La víctima no sufrió lesiones como consecuencia del episodio y, según la información incorporada a la denuncia, tampoco se registraron amenazas explícitas. La modalidad utilizada por el delincuente se habría basado en la intimidación verbal para conseguir que la empleada entregara sus pertenencias.

Tras el robo, tomó intervención personal policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar establecer la identidad del autor. En el marco de la investigación, se constató además la existencia de cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes relevantes para reconstruir la secuencia del hecho y determinar hacia dónde escapó el sospechoso.

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Posteriormente se presentó en la dependencia policial el propietario del establecimiento, quien manifestó su voluntad de radicar formalmente la denuncia por el episodio ocurrido en el comercio. A partir de esa presentación se avanzó con las diligencias judiciales y periciales correspondientes.

En el lugar también intervino personal de Policía Científica, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2, que quedó a cargo de la investigación judicial. La causa fue caratulada como «Hurto» y se encuentra en etapa de investigación.

La investigación busca ahora determinar si las cámaras de seguridad instaladas en la zona y en el propio comercio lograron registrar el ingreso y la salida del delincuente, además de establecer las características de la motocicleta utilizada para escapar.

Los investigadores procuran reunir todos los elementos disponibles para identificar al sospechoso y avanzar en su eventual localización. En ese sentido, las imágenes de los dispositivos de videovigilancia podrían resultar determinantes para aportar información sobre el autor y su recorrido posterior.