Riego, veredas y autos: desde noviembre vuelven las restricciones horarias para cuidar el agua

Pergamino

Desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo regirán los horarios establecidos por la Ordenanza Municipal Nº 7226/10 para regar jardines, lavar veredas y vehículos.

Con la proximidad de la temporada de altas temperaturas y el consecuente incremento del consumo de agua, el Municipio de Pergamino pondrá nuevamente el foco en el cumplimiento de las disposiciones que regulan el uso de la red de agua corriente. A partir del 1 de noviembre comenzará a regir el esquema de horarios para el riego de jardines y patios, el lavado de veredas y la limpieza de automotores, una normativa que se extenderá hasta el 31 de marzo y cuyo cumplimiento será fiscalizado mediante controles en distintos puntos de la ciudad.

La medida está contemplada en la Ordenanza Municipal Nº 7226/10 y tiene como propósito ordenar la utilización del recurso durante los meses en los que habitualmente aumenta la demanda. Desde el área de Obras Sanitarias remarcaron que respetar los días y horarios permitidos resulta fundamental para preservar la presión de la red y garantizar una prestación adecuada para los vecinos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los lunes, miércoles y viernes se podrá utilizar agua para el riego de jardines y patios entre las 0:00 y las 9:00, y desde las 22:00 hasta la medianoche. En tanto, los martes, jueves y sábados estarán habilitados esos mismos horarios para el lavado de veredas y automotores.

Entre las 9:00 y las 22:00 estará prohibido utilizar agua de red para estas actividades. Según explicaron desde el área municipal, se trata de una franja en la que se registra habitualmente una mayor demanda domiciliaria, por lo que el uso simultáneo del recurso para tareas que pueden realizarse en otros momentos puede afectar el abastecimiento.

Las autoridades indicaron que desde el inicio de la vigencia de los horarios se realizarán controles en diferentes sectores de Pergamino para verificar el cumplimiento de la normativa. La intención es desalentar los usos indebidos y promover una conducta responsable entre los usuarios, especialmente en un período en el que el consumo puede crecer considerablemente.

Piletas, mangueras y pérdidas: las recomendaciones Además de respetar los horarios, desde Obras Sanitarias insistieron en la importancia de modificar algunas costumbres cotidianas que generan un gasto innecesario de agua. Entre los puntos que requieren mayor atención aparece el llenado de las piletas particulares, una práctica que durante la temporada estival puede representar una demanda importante para la red de distribución.

La recomendación municipal es realizar el llenado durante la noche, cuando el consumo general suele ser menor. También se aconseja mantener el agua correctamente clorada y cubrir las piletas cuando no se utilizan, medidas que contribuyen a conservarla en buenas condiciones durante más tiempo y a reducir la necesidad de renovarla.

Según indicaron desde el área, cuando el tratamiento y el mantenimiento son adecuados, el agua de una pileta puede conservarse durante períodos de entre 10 y 15 días antes de evaluar su recambio, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Cuando se realiza el cambio, el agua puede destinarse a otros usos compatibles, como el riego, siempre que no contenga productos químicos en concentraciones que puedan dañar las plantas o el suelo.

Otro de los pedidos está relacionado con el lavado de veredas y automóviles. Desde el Municipio desaconsejan utilizar mangueras, ya que el flujo continuo provoca un consumo elevado, muchas veces innecesario. Como alternativa, recomendaron emplear aproximadamente cinco baldes de agua para limpiar una vereda y tres para lavar un automóvil, ajustando las cantidades a las necesidades de cada tarea.

También se recordó que las pérdidas en las instalaciones internas deben repararse cuanto antes. Una canilla que gotea, una descarga de inodoro defectuosa o una filtración que pasa inadvertida pueden ocasionar un derroche considerable si se mantienen durante días o semanas. Cerrar la canilla mientras se cepillan los dientes y evitar dejar correr el agua sin necesidad son otras medidas sencillas que contribuyen al ahorro.

Las autoridades hicieron especial hincapié en evitar las conexiones clandestinas. Además de perjudicar a otros usuarios, estas intervenciones pueden alterar el funcionamiento de la red y generar inconvenientes en la prestación del servicio.

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En ese sentido, advirtieron sobre la importancia de mantener separadas las redes cloacales y pluviales. Se trata de sistemas con funciones diferentes y cuya vinculación indebida puede provocar problemas operativos, desbordes y riesgos sanitarios.

Una ciudad que necesita administrar mejor el recurso Mientras se prepara para afrontar los meses de mayor consumo, el Municipio sostiene trabajos permanentes a través de Obras Sanitarias y Servicios Públicos. Las tareas comprenden, por un lado, la extensión de la infraestructura para acompañar el crecimiento de sectores habitados y, por otro, la atención de inconvenientes puntuales que aparecen en el funcionamiento cotidiano de la red.

Desde el área señalaron que se trabaja de manera continua para responder a las necesidades de los usuarios y mantener el servicio, aunque advirtieron que las obras y las inversiones deben complementarse con un uso responsable por parte de la comunidad.

En ese marco, las autoridades sostuvieron que Pergamino presenta niveles de consumo por habitante elevados en comparación con las necesidades estimadas para un uso racional del agua. Por eso, plantearon que el desafío no consiste en limitar el acceso al recurso, sino en evitar que se utilice de manera innecesaria.

La llegada del verano vuelve a poner esta cuestión en primer plano. Las temperaturas elevadas incrementan la demanda para el riego, las piletas y otras actividades domésticas, mientras que el consumo habitual de los hogares debe seguir siendo atendido. Por esa razón, respetar los horarios establecidos constituye una herramienta para distribuir mejor la demanda y reducir la presión sobre el sistema.

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Los medidores, en el centro de la estrategia En paralelo con los controles y las campañas de concientización, continúa el programa municipal de instalación de medidores de agua en domicilios y comercios. La iniciativa busca avanzar hacia un sistema en el que la facturación refleje la cantidad de agua efectivamente consumida, en lugar de depender exclusivamente de características de la propiedad, como su superficie.

Desde el Municipio consideran que la medición puede contribuir a generar hábitos más eficientes y establecer una relación más directa entre consumo y costo del servicio. Según explicaron, el objetivo es que quienes cuidan el recurso y mantienen un uso moderado puedan ver reflejado ese comportamiento en lo que pagan.

En diferentes sectores de la ciudad ya se instalaron dispositivos y, de acuerdo con las autoridades, algunos usuarios con consumos reducidos podrían abonar menos que bajo el esquema anterior. También señalaron que existen contribuyentes que solicitaron la colocación de medidores para conocer con mayor precisión su gasto y pagar en función del agua utilizada.

La propuesta se apoya en la idea de que medir permite identificar excesos, detectar posibles pérdidas y tomar decisiones para reducir el derroche. No se busca que las familias consuman menos agua de la que necesitan, sino que puedan utilizarla de manera racional y evitar gastos que no aportan ningún beneficio.