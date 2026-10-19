Las roturas de caños de gas bajaron hasta un 20% en los últimos tres años

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Pergamino

Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones. La empresa recuerda tres medidas clave para hacerlo de manera segura.

La cantidad de roturas de cañerías de gas natural en la vía pública registró una disminución de entre el 15 y el 20 por ciento durante los últimos tres años. Si bien el descenso representa un avance en materia de prevención, desde Litoralgas advierten que una parte importante de estos incidentes continúa originándose en excavaciones realizadas sin las precauciones necesarias, incluso en trabajos domésticos de pequeña magnitud.

De acuerdo con los datos difundidos por la distribuidora, aproximadamente la mitad de las averías se produce durante intervenciones particulares en las veredas. Entre las situaciones más frecuentes aparecen tareas cotidianas como plantar un árbol, colocar un cesto de basura o realizar modificaciones en el frente de una vivienda, sin conocer con precisión por dónde pasan las cañerías subterráneas.

El riesgo no se limita a la rotura de un conducto. Una perforación accidental puede provocar una fuga de gas, poner en peligro la integridad física de los vecinos y obligar a realizar evacuaciones preventivas. También puede ocasionar interrupciones del suministro que afecten a una vivienda o a varios usuarios de una misma cuadra, además de generar costos de reparación que deben afrontar los responsables del daño.

En Pergamino, donde los trabajos de mantenimiento y las mejoras en los frentes domiciliarios forman parte de las intervenciones habituales en la vía pública, la prevención adquiere especial importancia. Antes de iniciar cualquier excavación, resulta fundamental conocer la ubicación de las instalaciones existentes y tomar los recaudos necesarios para evitar daños en la infraestructura.

“El gas natural es un combustible y como tal debe tratarse con mucho cuidado. Por eso resaltamos que teniendo en cuenta nuestras recomendaciones de seguridad pueden prevenirse situaciones peligrosas”, sostuvo Laureano Isa, supervisor de Prevención de Daños de Litoralgas.

Las precauciones antes de excavar Las cañerías que transportan gas natural se encuentran bajo las veredas y otros espacios públicos. Por esa razón, una tarea que a simple vista parece sencilla puede convertirse en un problema si se desconoce la ubicación de la red o se utilizan herramientas inadecuadas.

Entre las recomendaciones principales, la empresa indica que las excavaciones deben realizarse siempre con pala de mano, sin recurrir a maquinaria como martillos neumáticos o retroexcavadoras. El uso de estos equipos puede incrementar el riesgo de dañar los conductos, especialmente cuando se trabaja sin información previa sobre las instalaciones subterráneas.

Otra de las advertencias apunta a evitar las excavaciones frente al gabinete de gas de la vivienda, debido a que en ese sector se encuentra el caño que conecta la red de distribución con la instalación interna del inmueble.

La tercera medida consiste en solicitar con anticipación los planos de la red para conocer con mayor precisión el recorrido de las cañerías. Se trata de una instancia preventiva que permite planificar el trabajo y reducir las posibilidades de provocar una rotura.

Desde Litoralgas remarcan que estas precauciones deben ser adoptadas tanto por los vecinos que realizan pequeñas tareas en sus domicilios como por las empresas constructoras y los contratistas que intervienen en la vía pública.

Coordinación con empresas y organismos públicos La disminución de las roturas durante los últimos tres años también está vinculada, según la distribuidora, al trabajo coordinado con empresas de servicios, organismos estatales y áreas municipales que desarrollan tareas de infraestructura.

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El área de Prevención de Daños lleva adelante capacitaciones destinadas a bomberos, operarios de otras compañías y coordinadores de Obras Públicas de municipios y comunas. El objetivo es mejorar los procedimientos de intervención y generar mecanismos de comunicación que permitan anticipar posibles riesgos antes de comenzar una excavación.

Isa destacó la importancia de esa articulación y señaló que los contactos establecidos permitieron reducir considerablemente las roturas provocadas durante las intervenciones de esos sectores. En particular, valoró que las empresas informen sobre las tareas programadas y alerten cuando se presentan emergencias que requieren actuar con rapidez.

La comunicación anticipada permite identificar las zonas de trabajo, conocer las características de la infraestructura y establecer medidas de seguridad antes de que las máquinas o herramientas comiencen a remover el suelo.

Un servicio gratuito para prevenir daños Para evitar accidentes, Litoralgas dispone de distintos canales para que tanto los particulares como las empresas que necesitan excavar puedan solicitar información sobre la ubicación de los conductos. El pedido debe realizarse con anticipación, antes de comenzar los trabajos.

Los trámites pueden efectuarse a través de la oficina virtual, en www.litoralgas.com.ar/ov; por WhatsApp, al 3412 107 959; mediante la línea telefónica 0800 777 0414; o por correo electrónico, a prevenciondeaccidentes@litoralgas.com.ar.

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Cuando se trata de obras de mayor magnitud, personal capacitado de la distribuidora puede acercarse al lugar para asistir en la identificación de las cañerías y colaborar con el sondeo previo a la excavación.

Tanto la entrega de información como el acompañamiento en el terreno son servicios totalmente gratuitos. La empresa recomienda organizar las tareas con tiempo para disponer de los datos necesarios y evitar improvisaciones que puedan comprometer la seguridad.

En cambio, cuando una persona rompe accidentalmente un caño de gas, el costo de reparación puede partir de los 500.000 pesos, dependiendo de la gravedad de la avería. A ese gasto pueden sumarse las consecuencias de la interrupción del suministro y las medidas que deban adoptarse para controlar la situación.