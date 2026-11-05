Rescataron siete perros y cuatro aves por una denuncia de maltrato

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Un procedimiento judicial permitió retirar siete perros Fox Terrier y cuatro aves silvestres que estaban en una vivienda. Los animales quedaron bajo resguardo preventivo de Zoonosis.

Un allanamiento realizado este miércoles en una vivienda de nuestra ciudad permitió rescatar siete perros de raza Fox Terrier y cuatro aves que se encontraban en cautiverio, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal. El procedimiento fue ordenado por la Justicia luego de una denuncia recibida por la Fiscalía especializada en esta problemática.

La diligencia se llevó adelante a partir de una orden de allanamiento y secuestro requerida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, del Departamento Judicial Pergamino. La investigación se encuentra encuadrada en una presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, que establece sanciones para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad contra los animales.

Durante el operativo, los efectivos ingresaron al inmueble con autorización judicial y constataron la presencia de los animales denunciados. En el lugar no se encontraban moradores, por lo que no hubo personas que atendieran a los funcionarios ni que pudieran brindar explicaciones sobre las condiciones en las que estaban los ejemplares.

Intervención de Zoonosis La intervención judicial se originó a partir de una denuncia enviada por correo electrónico a través del sistema de Denuncias Pergamino del Ministerio Público Fiscal. La presentación llegó directamente a la Fiscalía Nº 8, dependencia que tiene a su cargo las investigaciones vinculadas con situaciones de maltrato y crueldad animal.

Ante la urgencia que requieren este tipo de situaciones, desde la fiscalía se dispuso la intervención de la médica veterinaria Fernanda Lauzzo, directora del área de Zoonosis de Pergamino, para que realizara una primera constatación de las condiciones en las que se encontraban los animales.

La profesional se presentó inicialmente en el domicilio para tomar intervención y evaluar la situación desde el área municipal. Sin embargo, al encontrar la vivienda cerrada y no poder acceder al interior, se avanzó con las medidas judiciales necesarias para verificar lo denunciado.

En función de los datos aportados por la persona denunciante y de la intervención técnica inicial, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento que permitió ingresar legalmente al inmueble y comprobar la presencia de los siete perros y las cuatro aves.

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Once animales resguardados Como resultado del procedimiento se dispuso el secuestro preventivo de los once animales: siete perros de raza Fox Terrier y cuatro aves que permanecían en cautiverio. La medida tuvo como finalidad garantizar su protección mientras continúa la investigación judicial y se determina su situación.

Por disposición de la fiscalía interviniente, todos los ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis Pergamino, donde quedaron bajo la responsabilidad y el cuidado de Fernanda Lauzzo, médica veterinaria y directora de esa dependencia.

El resguardo preventivo permitirá que los animales permanezcan bajo supervisión especializada mientras se evalúan las circunstancias que dieron origen a la denuncia y las condiciones en las que se encontraban dentro de la propiedad.

Investigación por maltrato La causa fue caratulada como infracción a la Ley 14.346 y quedó radicada en la Fiscalía Nº 8, a cargo de Francisco Furnari. La normativa nacional contempla sanciones para quienes sometan a animales a malos tratos o actos de crueldad.

La investigación deberá establecer ahora las circunstancias en las que permanecían los ejemplares y determinar si existieron conductas que configuren una infracción a la legislación vigente. Por el momento, los siete perros y las cuatro aves quedaron bajo resguardo municipal, mientras continúa la actuación de la Justicia.