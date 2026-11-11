El Taller Protegido necesita voluntarios para preparar su segundo Remate Solidario

Pergamino

La institución convoca a vecinos que puedan ofrecer parte de su tiempo para limpiar, ordenar, acondicionar los artículos y armar los lotes que saldrán a remate este domingo. La colaboración puede ser de apenas media hora o el tiempo que cada persona tenga disponible.

El Taller Protegido de Pergamino necesita manos que se sumen a una tarea colectiva: preparar todo para una nueva edición de su Remate Solidario. A pocos días del encuentro, la institución lanzó una convocatoria a voluntarios que puedan colaborar con distintas actividades de organización y acondicionamiento de los numerosos artículos recibidos en donación.

La invitación está abierta a toda la comunidad y no exige disponer de varias horas ni tener conocimientos específicos. Lo importante es acercarse y aportar el tiempo y la ayuda que cada uno pueda ofrecer.

“Los voluntarios pueden ir en el momento que quieran y el tiempo que puedan. Pueden ir media hora, una hora. A nosotros nos es sumamente valioso cualquier persona que pueda llegar a darnos una mano”, expresó Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva del Taller Protegido, durante una entrevista en la que brindó detalles de la actividad.

Cada mano cuenta La convocatoria contempla diferentes jornadas y tareas, de acuerdo con las necesidades de preparación del remate. Este jueves y viernes, los voluntarios podrán acercarse entre las 9:00 y las 15:00 para colaborar con la limpieza, el ordenamiento y el acondicionamiento de los objetos.

El sábado, en tanto, se necesitará ayuda de 8:00 a 13:00, especialmente para dejar todo dispuesto, definir qué elementos estarán en el interior y cuáles en el exterior, y terminar de conformar los lotes.

Finalmente, durante el domingo, día del remate, se requerirá la colaboración de personas entre las 9:00 y las 17:00 para cuidar y controlar los artículos, además de acompañar la entrega de los productos adquiridos por los compradores.

“Hay muchas tareas. A veces hay que armar un mueble. Hay muebles grandes que para sacarlos de una casa los desarmamos y los tenemos que volver a armar para exponerlos”, explicó Moyano, quien destacó que cualquier aporte será bienvenido.

“Cuando recibimos voluntarios, la gente se va cansada, pero con el alma llena”, contó, al tiempo que remarcó que para los operarios del Taller Protegido esta jornada representa una verdadera fiesta.

Quienes puedan colaborar deben comunicarse por WhatsApp al 2477-318040. La invitación de la institución resume el espíritu de la convocatoria con una pregunta sencilla: “¿Nos regalás parte de tu tiempo?”.

El martillero Federico Ricardo es quien está al frente del Remato Solidairo. — TALLER PROTEGIDO Un remate que sostiene el trabajo del Taller Protegido La colaboración de los voluntarios será fundamental para llegar en condiciones al segundo Remate Solidario de 2026, que se realizará este domingo desde las 10:00 en el predio de avenida Jáuregui y calle Nelly Pujol, al 4480. La actividad estará a cargo del martillero Federico Ricardo, como sucede tradicionalmente.

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Muebles, electrodomésticos, aberturas, herramientas, juguetes, artículos de bazar, cristalería y numerosos objetos más integrarán la propuesta. Todos fueron donados por vecinos de Pergamino y localidades de la zona, que encuentran en el Taller Protegido un destino para aquellos elementos que ya no utilizan.

Moyano explicó que la institución recibe donaciones de manera permanente y que el volumen reunido permite concretar dos remates anuales. Pero, además, señaló que estos encuentros representan una fuente de ingresos necesaria para sostener el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

“Estos ingresos tienen que ver con el funcionamiento en la vida diaria del Taller Protegido Pergamino, para que pueda seguir existiendo en las condiciones en las que existe”, sostuvo.

Exhibición, venta directa y sorteos Como antesala del remate, el sábado de 14:00 a 18:00 se podrá recorrer el predio y conocer los artículos que estarán disponibles. También habrá propuestas de venta directa durante el sábado y el domingo: un espacio dedicado a bijouterie, con anillos, pulseras, aros, collares y gargantillas de diferentes estilos, además de productos elaborados en los telares del Taller Protegido y algunas herramientas.

Otra de las novedades será la realización de sorteos. Al mediodía se sortearán vinos y, al finalizar el remate, los números de las boletas de los compradores participarán por una importante canasta de alimentos. Para este último sorteo será necesario permanecer presente.

Entre los objetos que se destacan en esta edición hay muebles, camas, colchones, heladeras, lavarropas, herramientas y piezas de bazar y cristalería. También habrá antigüedades y artículos que invitan a recuperar el valor de los objetos y la reutilización.

La actividad contará con servicio de buffet y no se suspenderá por lluvia, ya que el establecimiento dispone de instalaciones cubiertas para desarrollar el encuentro.