Ramallo: Un joven fue hospitalizado tras protagonizar un vuelco en la Ruta 9

> Ramallo: Un joven fue hospitalizado tras protagonizar un vuelco en la Ruta 9

Región

El accidente ocurrió en el kilómetro 191 de la autopista, en sentido hacia Buenos Aires. El conductor, de 27 años, era el único ocupante del vehículo y fue trasladado al hospital local para su observación.

08 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m.

08 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m.

Un joven de 27 años protagonizó un accidente de tránsito este sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Ramallo. El automóvil en el que circulaba despistó y terminó volcado fuera de la calzada. Una ambulancia lo trasladó al hospital local para que recibiera atención médica y permaneciera bajo observación.

Despiste y vuelco en el kilómetro 191 de la Ruta 9 El siniestro involucró a un Renault Megane II de color gris oscuro que circulaba por la mano con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por motivos que no fueron informados oficialmente, el conductor perdió el control del rodado, que se desvió de la traza y terminó volcado a un costado de la autopista.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia policial, el joven de 27 años era el único ocupante del vehículo al momento del accidente. No se mencionó la participación de otros automóviles ni de terceros en el episodio.

La situación fue advertida a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que permitió poner en conocimiento a las autoridades sobre lo ocurrido y activar el operativo de asistencia.

El conductor fue trasladado al hospital de Ramallo Tras recibir el aviso, personal policial tomó intervención en el lugar y se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al automovilista.

La unidad sanitaria N° 24 llegó hasta el sector del accidente y realizó el traslado del joven al hospital local. Según precisaron las fuentes oficiales, el objetivo fue que permaneciera en observación y pudiera recibir la atención médica correspondiente.

Seguí leyendo Región San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala

Hasta el momento, la información difundida no precisó la gravedad de las lesiones ni brindó mayores detalles sobre el estado de salud del conductor después de su ingreso al establecimiento sanitario.

Retiraron el vehículo y el tránsito no sufrió complicaciones Como consecuencia del despiste, el Renault Megane II quedó fuera de la calzada. Esta circunstancia permitió que la circulación vehicular continuara con normalidad por la Ruta Nacional 9, sin que se registraran interrupciones en el tránsito en ese sector.

Posteriormente, una grúa perteneciente a Corredores Viales realizó las tareas necesarias para remover el automóvil y retirarlo del lugar. El vehículo fue trasladado a través del servicio de asistencia previsto por la cobertura del seguro.

Por otra parte, las autoridades policiales informaron lo sucedido al magistrado correspondiente. De acuerdo con el parte oficial, el funcionario judicial tomó conocimiento del episodio y resolvió no adoptar intervención.