Ramallo tendrá un corte general de energía eléctrica este domingo: afectará a todo el partido

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La interrupción del suministro será el domingo 8 de noviembre, entre las 6:00 y las 11:00. Alcanzará a todos los usuarios del distrito por trabajos urgentes en una estación transformadora.

Los vecinos de Ramallo deberán prepararse para una interrupción general del servicio eléctrico durante las primeras horas del próximo domingo. El corte se extenderá por cinco horas y alcanzará a todas las localidades del partido, debido a trabajos de urgencia que realizará la empresa TRANSBA en una instalación clave del sistema energético.

Cuándo será el corte de luz en Ramallo y a quiénes afectará Según se informó, la interrupción del suministro está prevista para el domingo 8 de noviembre, entre las 6:00 y las 11:00. Durante ese período, no habrá energía eléctrica en ningún sector del partido de Ramallo.

La medida alcanzará a la totalidad de los usuarios del distrito, sin distinción de localidades ni zonas. Por ese motivo, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias para afrontar las cinco horas previstas sin servicio.

TRANSBA realizará trabajos urgentes en la Estación Transformadora Ramallo Industrial El corte responde a una serie de intervenciones que la empresa transportista TRANSBA deberá llevar adelante en la Estación Transformadora Ramallo Industrial.

Desde la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos del Partido de Ramallo (COOSPRAL) explicaron que las tareas estarán a cargo de la compañía transportista y son ajenas a la entidad local.

Asimismo, señalaron que se trata de trabajos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y confiabilidad en el sistema eléctrico, además de preservar el funcionamiento de la infraestructura que permite abastecer de energía a los usuarios del distrito.

Qué recomendaciones deben tener en cuenta los vecinos Ante la interrupción programada, se solicitó comprensión a los usuarios por las molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de las tareas.

Se recomienda tomar recaudos antes del domingo, especialmente en relación con el uso de electrodomésticos, equipos eléctricos y dispositivos que necesiten permanecer conectados. También será conveniente prever alternativas para aquellas actividades que dependan del suministro de energía.