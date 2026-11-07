> Ramallo: “Poncho y Perreo”, una noche que combinará folklore, cachengue y música en vivo

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La primera edición de la propuesta se realizará este sábado en el predio de Losch, con artistas regionales, DJ, gastronomía y una fiesta que se extenderá hasta las 6:00.

Ramallo se prepara para vivir una noche diferente con la primera edición de “Poncho y Perreo”, una propuesta que busca reunir dos universos musicales en un mismo encuentro. La jornada comenzará con una peña folclórica protagonizada por artistas locales y regionales y continuará con una fiesta de cachengue hasta la madrugada.

Poncho y Perreo: una propuesta que une folclore y cachengue en Ramallo La actividad se realizará este sábado 7 de noviembre, desde las 18:00, en el predio de Losch, ubicado en la intersección de Ruta 51 y Verdi. La iniciativa es organizada en conjunto por Losch y la productora Five, con la intención de ofrecer dos propuestas musicales diferentes durante una misma noche.

Emilio Marsili, integrante de Losch, explicó que la idea surgió con el objetivo de generar un espacio de encuentro para públicos diversos, combinando las tradiciones del folclore con los ritmos actuales que convocan a los jóvenes y a quienes disfrutan de la música bailable.

Durante la primera parte de la jornada, el escenario estará dedicado a la música popular argentina, con una programación que incluirá a Agata Music, Tropilla Cumbiera, Rumbo 4, Leo Sanabria (La Volada), Jacarandá – Danza y Facu Troilo y Los Guardianes del Fuego, entre otros artistas.

El cierre de la peña estará a cargo de La Encontrada, una banda local que viene sumando participación y reconocimiento en distintos escenarios de la región.

Artistas regionales, DJ y una fiesta hasta las 6 de la mañana La propuesta folclórica se extenderá aproximadamente hasta la medianoche o la 1:00 del domingo. A partir de ese momento, llegará el turno del cachengue, con los DJ Ale Ferreira y Tomi Luongo, quienes estarán a cargo de musicalizar la segunda parte del encuentro.

La fiesta continuará hasta las 6:00, completando una programación de doce horas que combinará música en vivo, baile y entretenimiento al aire libre.

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Marsili señaló que la convocatoria no está destinada a un rango de edad específico y que la intención es que pueda participar cualquier persona con ganas de compartir una noche distinta. En ese sentido, invitó a quienes disfrutan de la música y el baile a sumarse a esta primera experiencia.

Desde la organización también destacaron el trabajo que vienen realizando para acondicionar el predio y preparar una puesta en escena especial. La expectativa es que esta primera edición tenga una buena convocatoria y que la iniciativa pueda consolidarse como una propuesta para repetir en Ramallo.

Entradas, gastronomía y cómo participar de Poncho y Perreo Además de la programación musical, el encuentro contará con servicio de cantina y barra. La propuesta gastronómica incluirá cerveza y distintas alternativas para comer, entre ellas sándwiches de vacío preparado a la estaca, choripanes, empanadas salteñas y hamburguesas.

En cuanto al acceso, las entradas anticipadas se pueden adquirir mediante los códigos QR publicados en la cuenta de Instagram de Losch. Una vez realizada la compra, los organizadores envían el código correspondiente por WhatsApp, que funcionará como entrada digital para ingresar al predio.

También estará habilitada la boletería en la puerta, aunque desde la organización aclararon que el valor será superior al de las entradas anticipadas.