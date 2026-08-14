Ramallo: La Cooperadora de la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo convocó a una asamblea

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La institución realizará su Asamblea General Ordinaria el 15 de septiembre, con elección de autoridades y tratamiento del balance del último ejercicio.

La Comisión Directiva de la Cooperadora de la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, partido de Ramallo, convocó a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el martes 15 de septiembre de 2026, a las 20:30, en la sede ubicada en Brown 1180.

Cuándo y dónde será la asamblea de la Cooperadora El encuentro tendrá lugar en la sede de la Cooperadora de la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo, ubicada en Brown 1180. La convocatoria está dirigida a los socios de la institución y contempla distintos puntos vinculados con la actividad administrativa y la renovación de autoridades.

La Asamblea General Ordinaria está prevista para el martes 15 de septiembre de 2026 a las 20:30 y será una instancia para poner en consideración la documentación correspondiente al último ejercicio de la entidad.

Presentarán el balance y la documentación del ejercicio Durante la reunión se someterán a consideración de los socios la Memoria, el Balance General N.º 16, los Inventarios, las Cuentas de Ganancias y Pérdidas y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Toda esta documentación corresponde al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2026, por lo que formará parte central del tratamiento previsto en el orden del día.

La presentación permitirá a los integrantes de la entidad analizar la situación administrativa y contable de la Cooperadora antes de avanzar con los demás puntos establecidos para la jornada.

Elección de nuevas autoridades de la Cooperadora Otro de los puntos principales será la elección de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Estatuto Social.

Para llevar adelante el proceso electoral se designará previamente una Junta Escrutadora. Además, los socios deberán elegir a dos personas que tendrán la responsabilidad de firmar el acta de la Asamblea junto con el presidente y el secretario de la institución.