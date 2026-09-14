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Ramallo: Habilitan el primer tramo de la Ruta 1001 y comienza la segunda etapa de la obra

El primer tramo de la Ruta 1001 quedó habilitado entre la Ruta 51 y calle De Zabaleta, mientras el Municipio de Ramallo prepara la segunda etapa hacia Villa General Savio.

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14 de septiembre de 2026 a las 12:50 p. m.
Durante este fin de semana quedará habilitado para la circulación el primer tramo de la intervención realizada sobre la Ruta 1001, entre la Ruta 51 y calle De Zabaleta, en Villa Ramallo.
Foto: ramallociudad.com.ar

El Municipio de Ramallo habilitó para la circulación el primer tramo de la obra ejecutada sobre la Ruta 1001, entre la Ruta Provincial 51 y calle De Zabaleta, en Villa Ramallo. La intervención demandó una inversión de $200 millones e incluyó desagües, estabilizado, entoscado y colocación de escoria.

Habilitaron el primer tramo de la Ruta 1001

La obra comprende un sector considerado estratégico para la circulación en Villa Ramallo y permitió mejorar las condiciones del camino mediante distintos trabajos de infraestructura. Según explicó el intendente Mauro Poletti, la intervención tuvo un presupuesto de $200 millones.

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Entre las tareas realizadas se encuentran la ejecución de desagües, el estabilizado del terreno, la conformación del camino con tierra tosca y la colocación de escoria.

De todos modos, todavía quedan algunos trabajos complementarios para completar el ingreso al camino. En particular, resta finalizar una dársena de desaceleración y el calzado de la banquina sobre la Ruta 51.

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Piden precaución y limitar el tránsito pesado

Poletti destacó especialmente la ejecución de los desagües, una obra necesaria para mejorar el escurrimiento del agua y preservar las condiciones de transitabilidad del camino ante las lluvias.

En ese sentido, el intendente pidió a los vecinos circular con precaución y recomendó evitar el tránsito de camiones y vehículos con acoplados durante los días de precipitaciones.

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La medida apunta a evitar un deterioro prematuro de la superficie recientemente intervenida y contribuir a extender la vida útil de los trabajos realizados sobre la Ruta 1001.

Cómo será la segunda etapa hacia Villa General Savio

Mientras se habilita este primer sector, el Municipio de Ramallo confirmó que durante los próximos días comenzará la segunda etapa de la Ruta 1001, que se extenderá desde Villa Ramallo en dirección a Villa General Savio.

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Los trabajos volverán a incluir tareas de desagüe y entoscado para mejorar las condiciones del camino. Sin embargo, en esta etapa no se utilizará escoria, debido a la mayor distancia existente respecto del lugar de provisión de ese material.

De esta manera, la intervención continuará avanzando sobre la Ruta 1001 con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de conexión entre Villa Ramallo y Villa General Savio.

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