> Ramallo: Entrega de indumentaria al programa “Acompañados” reaviva el debate por la precarización laboral

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La entrega de camperas y medias a integrantes del programa “Acompañados” volvió a generar cuestionamientos por las condiciones laborales y los reclamos de trabajadores municipales.

La entrega de indumentaria a los beneficiarios del programa “Acompañados”, impulsada por la Municipalidad de Ramallo, volvió a instalar la discusión sobre las condiciones laborales dentro de la administración local. Mientras el Ejecutivo presentó la medida como un respaldo para quienes realizan tareas de mantenimiento, trabajadores, gremios y sectores de la oposición sostienen que el problema de fondo continúa sin resolverse.

Cuestionamientos por las condiciones del programa “Acompañados” La Municipalidad informó que cada integrante del programa recibió una campera rompeviento y dos pares de medias térmicas para afrontar las bajas temperaturas del invierno. Sin embargo, la entrega fue recibida con críticas por parte de quienes consideran que resulta insuficiente frente a las exigencias de las tareas que desempeñan diariamente.

Los principales cuestionamientos apuntan a que los participantes cumplen funciones similares a las de un empleado municipal, realizando trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores del distrito, aunque bajo un sistema de becas que ronda los 300 mil pesos mensuales. Según denuncian distintos sectores, esa modalidad los deja fuera del convenio colectivo de trabajo y sin acceder a los derechos laborales que poseen los trabajadores de planta permanente o contratados bajo el régimen municipal.

Las críticas se intensificaron luego de que parte de los beneficiarios fuera destinada a cumplir tareas de barrido y mantenimiento en horario nocturno, entre las 20 y las 24 horas, precisamente durante las franjas de menor temperatura de la jornada invernal.

Reclamos por falta de elementos de protección y mejores condiciones laborales La polémica se produce pocos días después de que trabajadores municipales de distintas áreas denunciaran la falta de indumentaria y elementos de protección personal. Entre los casos expuestos se encuentran empleados del servicio de recolección de residuos, quienes manifestaron desempeñar sus tareas utilizando ropa propia y sin contar con calzado de seguridad, guantes ni otros elementos indispensables para desarrollar sus funciones.

Desde distintos sectores sostienen que la entrega de una campera y dos pares de medias no alcanza para garantizar condiciones adecuadas de trabajo, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre durante el invierno.

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Los reclamos forman parte de un conflicto que se mantiene desde hace meses entre la gestión encabezada por el intendente Mauro Poletti y los trabajadores municipales, quienes reclaman una mejora integral en las condiciones laborales y salariales.

Paritarias, salarios y contrataciones bajo la lupa Además de las denuncias por precarización, los gremios vienen reclamando la convocatoria a negociaciones paritarias y cuestionan el crecimiento de modalidades de contratación que consideran irregulares dentro del ámbito municipal.

Las observaciones también llegaron al Concejo Deliberante, donde distintos ediles expresaron preocupación por el aumento de sistemas de contratación que, según sostienen, consolidan relaciones laborales precarias dentro del Estado local.

En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) advirtió recientemente que una importante cantidad de empleados percibe salarios por debajo de la línea de indigencia y reiteró el pedido de recomposición salarial, regularización laboral y mejores condiciones de trabajo.