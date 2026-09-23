> Ramallo: El Taller de Reciclado prepara decoraciones de primavera para las cinco localidades

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Las piezas son elaboradas con materiales reutilizados y serán colocadas en espacios públicos de Ramallo, Villa Ramallo, Savio, Pérez Millán y El Paraíso.

El Taller de Reciclado de Ramallo avanza con la elaboración de ornamentaciones para recibir la primavera en distintos espacios públicos del partido. La iniciativa contempla la participación de los grupos de las cinco localidades, que trabajan en flores, figuras de la naturaleza y otras propuestas realizadas principalmente con materiales reutilizados.

Decoraciones de primavera para todo el Partido de Ramallo La propuesta busca renovar distintos espacios públicos con elementos vinculados con la llegada de la nueva estación. Entre los diseños que comenzaron a tomar forma aparecen principalmente flores, aunque también se incorporaron figuras como abejas, caracoles y enredaderas.

El trabajo se desarrolla de manera colectiva y comienza con la presentación de diferentes ideas y bocetos. Cada grupo aporta sus propuestas y, a partir del intercambio entre los integrantes, se seleccionan los diseños que posteriormente pasan a la etapa de construcción.

La iniciativa alcanza a las cinco localidades que integran el Partido de Ramallo: Ramallo, Villa Ramallo, Villa General Savio, Pérez Millán y El Paraíso. De esta manera, cada comunidad trabaja en piezas que serán destinadas a distintos sectores y espacios públicos.

Materiales reciclados para crear flores y figuras Uno de los aspectos centrales del proyecto es la utilización de elementos que pueden ser reutilizados para convertirse en parte de las ornamentaciones. Entre los materiales empleados se encuentran botellas descartables de dos y tres litros, cubiertas y estructuras de hierro.

Las estructuras metálicas son confeccionadas en parte en Ramallo, mientras que los integrantes de los talleres se ocupan de preparar y transformar los materiales reciclados para darles una nueva utilidad.

El proceso incluye distintas etapas. Primero se realizan los diseños y bocetos, luego se construyen las piezas y finalmente llega el momento de la pintura. Algunas de las ornamentaciones son intervenidas manualmente, mientras que otras fueron pintadas durante jornadas especiales de trabajo.

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En Villa General Savio, por ejemplo, el grupo desarrolló una propuesta vinculada con la zona de las estrellas. Antes de comenzar la construcción, los integrantes realizaron los bocetos sobre papel para definir las características que tendrían las diferentes piezas.

El trabajo permite que cada localidad pueda desarrollar una propuesta propia, aunque todas comparten el mismo eje: utilizar materiales reutilizados para generar nuevos elementos destinados a embellecer espacios de uso comunitario.

El Taller de Reciclado ya piensa en la decoración navideña La propuesta de primavera tiene como antecedente una experiencia realizada durante el año pasado. En aquella oportunidad, los talleres comenzaron a trabajar en la elaboración de decoraciones para las celebraciones de fin de año, una iniciativa que permitió incorporar nuevas ideas y continuar desarrollando proyectos.

A partir de esa experiencia, durante este año se amplió el trabajo y se incorporaron las ornamentaciones relacionadas con la primavera. Pero la actividad no termina con estas piezas: los grupos ya comenzaron a pensar y diseñar los elementos que formarán parte de la próxima decoración navideña.

El proceso demanda la participación de los integrantes en diferentes tareas, desde la generación de las primeras propuestas hasta la construcción, pintura y posterior colocación de las piezas en los espacios públicos.