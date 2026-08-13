Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Ramallo: El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario con una jornada abierta a la comunidad

La localidad prepara para el 30 de agosto la apertura de un espacio dedicado a preservar la historia ferroviaria, con música y actividades.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
13 de agosto de 2026 a las 05:33 p. m.
Ramallo: El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario con una jornada abierta a la comunidad

El próximo domingo 30 de agosto, desde las 11, El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario, en la ciudad de Ramallo, con una jornada abierta a toda la comunidad. La propuesta busca recuperar y poner en valor la historia ferroviaria de la localidad, a través de un espacio destinado a preservar recuerdos y promover el encuentro entre vecinos.

El Museo Ferroviario de El Paraíso abrirá sus puertas

La inauguración se llevará a cabo en las instalaciones del nuevo museo y marcará la apertura oficial de un espacio pensado para conservar parte de la memoria vinculada al ferrocarril y su importancia en la historia de El Paraíso.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

11/8, 03:22 p. m.
San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija
2

San Pedro: Operativos de saturación de la UTOI reforzaron la seguridad en Río Tala y Gobernador Castro

10/8, 09:09 a. m.
San Pedro: Operativos de saturación de la UTOI reforzaron la seguridad en Río Tala y Gobernador Castro
3

Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi

10/8, 12:33 p. m.
Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi
4

Un hallazgo en San Pedro revela que los Granaderos a Caballo fueron reactivados en 1852

10/8, 07:00 p. m.
Un hallazgo en San Pedro revela que los Granaderos a Caballo fueron reactivados en 1852
5

San Antonio de Areco logró 12 distinciones y dos pases a la Feria Provincial de Ciencias

12/8, 10:46 a. m.
San Antonio de Areco logró 12 distinciones y dos pases a la Feria Provincial de Ciencias

La actividad fue organizada como una propuesta abierta a vecinos, familias y visitantes que quieran acercarse para conocer el lugar y acompañar este nuevo proyecto cultural de la localidad.

Micrófono abierto, música y encuentro entre vecinos

Durante la jornada habrá un espacio de micrófono abierto, pensado para que los asistentes puedan participar de manera espontánea y compartir una jornada diferente. La propuesta incluirá música y distintas expresiones artísticas para acompañar la inauguración.

Publicidad

Seguí leyendo

Ramallo: una familia reclama desde hace dos meses un tratamiento oncológico a PAMI
Región

Ramallo: una familia reclama desde hace dos meses un tratamiento oncológico a PAMI

La organización invitó a quienes concurran a cantar, bailar y disfrutar del encuentro, generando un ambiente de celebración alrededor de la apertura del museo.

La invitación para compartir una jornada comunitaria

Además de las actividades previstas, se pidió a los asistentes llevar repostera y equipo de mate, con el objetivo de compartir alimentos y disfrutar de una jornada al aire libre y en comunidad.

Publicidad

La cita será el domingo 30 de agosto, desde las 11 horas, en el Museo Ferroviario de El Paraíso. La iniciativa representa una oportunidad para acompañar la recuperación de la memoria ferroviaria y conocer un nuevo espacio dedicado a la cultura y la identidad local.

RamalloVecinosMuseoComunidad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...