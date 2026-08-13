Ramallo: El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario con una jornada abierta a la comunidad

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La localidad prepara para el 30 de agosto la apertura de un espacio dedicado a preservar la historia ferroviaria, con música y actividades.

El próximo domingo 30 de agosto, desde las 11, El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario, en la ciudad de Ramallo, con una jornada abierta a toda la comunidad. La propuesta busca recuperar y poner en valor la historia ferroviaria de la localidad, a través de un espacio destinado a preservar recuerdos y promover el encuentro entre vecinos.

El Museo Ferroviario de El Paraíso abrirá sus puertas La inauguración se llevará a cabo en las instalaciones del nuevo museo y marcará la apertura oficial de un espacio pensado para conservar parte de la memoria vinculada al ferrocarril y su importancia en la historia de El Paraíso.

La actividad fue organizada como una propuesta abierta a vecinos, familias y visitantes que quieran acercarse para conocer el lugar y acompañar este nuevo proyecto cultural de la localidad.

Micrófono abierto, música y encuentro entre vecinos Durante la jornada habrá un espacio de micrófono abierto, pensado para que los asistentes puedan participar de manera espontánea y compartir una jornada diferente. La propuesta incluirá música y distintas expresiones artísticas para acompañar la inauguración.

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La organización invitó a quienes concurran a cantar, bailar y disfrutar del encuentro, generando un ambiente de celebración alrededor de la apertura del museo.

La invitación para compartir una jornada comunitaria Además de las actividades previstas, se pidió a los asistentes llevar repostera y equipo de mate, con el objetivo de compartir alimentos y disfrutar de una jornada al aire libre y en comunidad.