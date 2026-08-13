Ramallo: El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario con una jornada abierta a la comunidad
La localidad prepara para el 30 de agosto la apertura de un espacio dedicado a preservar la historia ferroviaria, con música y actividades.
El próximo domingo 30 de agosto, desde las 11, El Paraíso inaugurará su Museo Ferroviario, en la ciudad de Ramallo, con una jornada abierta a toda la comunidad. La propuesta busca recuperar y poner en valor la historia ferroviaria de la localidad, a través de un espacio destinado a preservar recuerdos y promover el encuentro entre vecinos.
El Museo Ferroviario de El Paraíso abrirá sus puertas
La inauguración se llevará a cabo en las instalaciones del nuevo museo y marcará la apertura oficial de un espacio pensado para conservar parte de la memoria vinculada al ferrocarril y su importancia en la historia de El Paraíso.
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La actividad fue organizada como una propuesta abierta a vecinos, familias y visitantes que quieran acercarse para conocer el lugar y acompañar este nuevo proyecto cultural de la localidad.
Micrófono abierto, música y encuentro entre vecinos
Durante la jornada habrá un espacio de micrófono abierto, pensado para que los asistentes puedan participar de manera espontánea y compartir una jornada diferente. La propuesta incluirá música y distintas expresiones artísticas para acompañar la inauguración.
La organización invitó a quienes concurran a cantar, bailar y disfrutar del encuentro, generando un ambiente de celebración alrededor de la apertura del museo.
La invitación para compartir una jornada comunitaria
Además de las actividades previstas, se pidió a los asistentes llevar repostera y equipo de mate, con el objetivo de compartir alimentos y disfrutar de una jornada al aire libre y en comunidad.
La cita será el domingo 30 de agosto, desde las 11 horas, en el Museo Ferroviario de El Paraíso. La iniciativa representa una oportunidad para acompañar la recuperación de la memoria ferroviaria y conocer un nuevo espacio dedicado a la cultura y la identidad local.