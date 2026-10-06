Ramallo aprobó un protocolo de honores fúnebres para los veteranos de Malvinas

> Ramallo aprobó un protocolo de honores fúnebres para los veteranos de Malvinas

Región

La ordenanza fue aprobada por unanimidad y establece banderas a media asta y una enseña argentina especial para cada excombatiente.

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una ordenanza que establece un protocolo de honores fúnebres para los Veteranos de Guerra de Malvinas del distrito. La medida dispone acciones concretas durante el velatorio y sepelio, con el objetivo de mantener un reconocimiento institucional hacia quienes participaron de la guerra.

Banderas a media asta durante los funerales La nueva normativa establece que las banderas argentinas de las dependencias públicas municipales, del Concejo Deliberante y de los entes descentralizados deberán permanecer a media asta durante el período de velatorio y sepelio de los veteranos de guerra.

Además, la ordenanza contempla invitar a los establecimientos educativos y organismos provinciales del distrito a adherir a esta disposición, ampliando el alcance del homenaje institucional.

La iniciativa fue presentada por la concejal Pilar Cuttiani, del bloque Hechos, quien explicó que el proyecto comenzó a trabajarse tiempo atrás y requirió especial cuidado por el significado que tiene para los veteranos, sus familias y la comunidad.

Una bandera argentina como símbolo de homenaje Uno de los puntos centrales del protocolo establece que el féretro de cada veterano será cubierto con una Bandera Argentina provista por la casa fúnebre local.

La enseña tendrá un diseño especial realizado por la modista Marisa Coronel. Llevará bordada la silueta de las Islas Malvinas junto al Sol de Mayo, el apellido del excombatiente y las siglas VGM, correspondientes a Veterano de Guerra de Malvinas.

Una vez finalizado el funeral, esa bandera será entregada a un familiar directo del veterano, como recuerdo permanente del homenaje y de su vínculo con la causa Malvinas.

Cuttiani destacó especialmente el significado de esta medida y señaló que los veteranos “fueron a defender nuestra bandera y terminaron sus vidas envueltas en ella”, al explicar el valor simbólico que tendrá la enseña durante las ceremonias.

El homenaje alcanza a 13 veteranos de Ramallo El protocolo aprobado por el Concejo Deliberante alcanza a un total de 13 veteranos y caídos oriundos o con domicilio en el partido de Ramallo.

Entre ellos se encuentran Carlos Ángel González y Rubén Oscar Piñero, quienes fallecieron durante el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. También figuran Carlos Alberto Bengochea, Andrés Armando Nadal, Rubén Ricardo Fernández, Daniel Omar Morelli, Jorge Luis Zampa, Pablo Liguori, Carlos Adrián Sosa, Edgardo Alberto Sica, Carlos Heriberto Uzak, Alejandro Ledesma y Daniel Demartini.