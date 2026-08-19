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Ramallo: accidente entre dos camiones y un conductor sufrió una fractura en el tobillo

Un camionero de 37 años quedó atrapado tras el impacto y debió ser rescatado por Bomberos de Ramallo y San Nicolás.

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19 de agosto de 2026 a las 11:42 a. m.
Ramallo: accidente entre dos camiones y un conductor sufrió una fractura en el tobillo

Un choque entre dos camiones ocurrido este martes en Ramallo dejó como saldo a uno de los conductores herido. El hombre, de 37 años y oriundo de San Nicolás, quedó atrapado dentro de la cabina tras impactar contra otro transporte y debió ser rescatado por bomberos.

Choque entre dos camiones en Ramallo

El siniestro se produjo en el cruce del acceso a Ternium Siderar e Ingeniero Roca, en jurisdicción de Ramallo. Según informó el Destacamento Villa General Savio, un camión Iveco, conducido por un hombre de 37 años domiciliado en San Nicolás, perdió el control por causas que son investigadas y chocó por alcance contra la parte trasera de otro transporte.

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El segundo vehículo involucrado era un camión Lambert, al mando de un hombre de 46 años, con domicilio en San Pedro.

Bomberos rescataron al camionero atrapado

Como consecuencia del impacto, el conductor del Iveco quedó atrapado dentro de la cabina. Ante esta situación, Bomberos Voluntarios de Ramallo y efectivos del cuartel de San Nicolás trabajaron de manera conjunta para poder liberarlo.

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Luego de ser rescatado, el camionero fue asistido por personal sanitario y trasladado en ambulancia al Hospital José María Gomendio de Ramallo.

El conductor sufrió una fractura y quedó internado

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hombre sufrió una fractura en el tobillo izquierdo como consecuencia del accidente.

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Mientras se desarrollaba el operativo de rescate y asistencia, el tránsito permaneció controlado en el sector. La investigación quedó a cargo de la Justicia y la causa fue caratulada como “lesiones culposas”, con intervención de la UFI N° 15 del Departamento Judicial San Nicolás.

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